Trump celebra vitória de Flávio, mas prevê eleição disputada
O presidente americano, Donald Trump, classificou nesta segunda-feira (5) como “grande vitória” o desempenho de Flávio Bolsonaro no primeiro turno das eleições presidenciais no Brasil.
Em declarações a jornalistas, o republicano ressaltou, no entanto, que a votação no segundo turno será “muito disputada”.
Flávio obteve 47% dos votos neste domingo, contra 45% para Luiz Inácio Lula da Silva. O segundo turno será realizado no próximo dia 25.
A vitória de Flávio incluiria o Brasil na lista de países que elegeram recentemente representantes de direita, como Chile, Peru e Colômbia, apoiados por Trump.
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