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Trump celebra vitória de Flávio, mas prevê eleição disputada

Declaração foi dada a jornalistas nesta segunda-feira (5)

AFP

Flávio Bolsonaro durante encontro com Trump na Casa Branca
Flávio Bolsonaro durante encontro com Trump na Casa Branca Divulgação / Redes Sociais

O presidente americano, Donald Trump, classificou nesta segunda-feira (5) como “grande vitória” o desempenho de Flávio Bolsonaro no primeiro turno das eleições presidenciais no Brasil.

Em declarações a jornalistas, o republicano ressaltou, no entanto, que a votação no segundo turno será “muito disputada”.

Flávio obteve 47% dos votos neste domingo, contra 45% para Luiz Inácio Lula da Silva. O segundo turno será realizado no próximo dia 25.

A vitória de Flávio incluiria o Brasil na lista de países que elegeram recentemente representantes de direita, como Chile, Peru e Colômbia, apoiados por Trump.

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