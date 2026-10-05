Trump celebra vitória de Flávio, mas prevê eleição disputada

O presidente americano, Donald Trump, classificou nesta segunda-feira (5) como “grande vitória” o desempenho de Flávio Bolsonaro no primeiro turno das eleições presidenciais no Brasil.

Em declarações a jornalistas, o republicano ressaltou, no entanto, que a votação no segundo turno será “muito disputada”.

Flávio obteve 47% dos votos neste domingo, contra 45% para Luiz Inácio Lula da Silva. O segundo turno será realizado no próximo dia 25.

A vitória de Flávio incluiria o Brasil na lista de países que elegeram recentemente representantes de direita, como Chile, Peru e Colômbia, apoiados por Trump.