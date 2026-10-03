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EUA descobrem origem de parasita de ‘diarreia explosiva’ ligado a surto com 13 mil casos

Cyclospora foi detectada em águas residuais e em vala de drenagem de propriedade produtora de alface no México

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EUA descobrem origem de parasita de ‘diarreia explosiva’ ligado a surto com 13 mil casos
A Cyclospora cayetanensis causa a ciclosporíase, uma infecção intestinal cujo principal sintoma é diarreia aquosa intensa, com evacuações frequentes que podem ser descritas como “explosivas” CDC via AP

A Food and Drug Administration (FDA) encontrou o parasita Cyclospora em uma fazenda de alface no México relacionada ao surto que infectou quase 13 mil pessoas nos Estados Unidos. O resultado foi anunciado pela agência reguladora americana nesta sexta-feira (2), após meses de investigação.

A Cyclospora cayetanensis causa a ciclosporíase, uma infecção intestinal cujo principal sintoma é diarreia aquosa intensa, com evacuações frequentes que podem ser descritas como “explosivas”, segundo os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC).

O surto começou a ser investigado em junho e foi considerado encerrado pelas autoridades americanas em setembro. Segundo os dados divulgados, foi o maior surto de doença transmitida por alimentos já registrado nos Estados Unidos.

Os investigadores localizaram o parasita em dois pontos de uma propriedade ligada à Taylor Farms, no estado mexicano de Guanajuato: um tanque de águas residuais e uma vala de drenagem usada na área de cultivo de alface.

A FDA considera que os resultados laboratoriais, somados aos dados epidemiológicos reunidos durante a investigação, fornecem evidências robustas da relação entre a unidade e as infecções. A agência, porém, não conseguiu determinar como o parasita chegou aos alimentos nem identificar o mecanismo exato responsável pela contaminação.

Primeira inspeção em mais de sete anos

A descoberta ocorreu após a FDA enviar investigadores à propriedade mexicana. De acordo com a Associated Press, a unidade não era inspecionada pela agência americana havia mais de sete anos.

A fiscalização foi realizada em um período de redução das inspeções internacionais de segurança alimentar depois da pandemia de Covid-19. A equipe levou mais de seis semanas até identificar a presença do parasita na propriedade.

As autoridades mexicanas haviam informado em agosto que análises realizadas no país não detectaram Cyclospora nas alfaces nem na água das instalações.

No mesmo período, a FDA corrigiu um resultado laboratorial anterior que havia apontado erroneamente o parasita em uma amostra de alface da Taylor Farms recolhida na fronteira.

A investigação americana foi encerrada após os novos resultados obtidos na propriedade.

Empresa diz que produtor não integra mais rede de fornecedores

A Taylor Farms afirmou que o parasita foi encontrado em área relacionada a um produtor independente que não faz mais parte de sua rede de fornecedores.

Segundo a empresa, suas instalações na região central do México continuam fechadas enquanto são adotadas medidas adicionais de segurança alimentar. Os protocolos incluem etapas que vão do cultivo ao processamento dos produtos.

O que é a ciclosporíase

A ciclosporíase é provocada pela Cyclospora cayetanensis, um parasita microscópico que infecta o intestino após a ingestão de água ou alimentos contaminados.

Além da diarreia aquosa intensa, a infecção pode causar perda de apetite e de peso, cólicas abdominais, náuseas, fadiga e mal-estar. Sem tratamento, os sintomas podem permanecer durante semanas ou meses, com períodos de melhora seguidos pelo retorno das manifestações.

A doença pode ser tratada com antibióticos e raramente é fatal. O parasita é eliminado pelas fezes humanas e pode alcançar alimentos por meio de água contaminada.

Apesar de ter identificado a Cyclospora no tanque de águas residuais e na vala de drenagem da fazenda mexicana, a FDA encerrou a investigação sem estabelecer como o parasita contaminou as alfaces associadas ao surto.

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