Menina é resgatada sorrindo em meio aos escombros de terremotos na Venezuela

Fabiana, de 12 anos, sorri e acena tranquilizando a todos após passar mais de um dia soterrada por blocos de concreto

Após trinta horas soterrada por blocos e concretos depois de um terremoto na Venezuela, a adolescente Fabiaba Blanco de 12 anos foi econtrada sorrido ao ser resgatada pelos bombeiros. O resgate emocionante da jovem ocorreu na cidade costeira de La Guaira, uma das regiões mais castigadas pela tragédia provocada por dois fortes tremores que abalaram o país recentemente.



A pequena “Fabi”, como é carinhosamente chamada, ficou presa sob os destroços do edifício Residencia Ritamar. Durante toda a complexa operação de resgate, que durou cerca de quatro horas, ela manteve uma calma impressionante. A todo momento tentava tranquilizar os socorristas, e em um vídeo que circula na internet e já viralizou nas redes sociais de toda a América Latina, ela diz com doçura e inocência.

Terremotos na Venezuela

Dois terremotos atingiram a Venezuela com menos de um minuto de intervalo entre eles na noite de 24 de junho, com magnitudes de 7,2 e 7,5. A região de La Guaira foi uma das mais atingidas pelos sismos. Uma semana após os tremores, a Venezuela já registra 2.295 mortos e 11 mil feridos, além de milhares de desaparecidos que ainda estão sendo buscados.

Quase 59 mil edifícios podem ter sido danificados ou destruídos no país, segundo uma avaliação preliminar de dados de satélite publicada pela Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço dos Estados Unidos (Nasa, na sigla em inglês).