Ministros do G7 pedem ao Irã que cesse o apoio aos Houthis no Iêmen
Os ministros das Relações Exteriores do G7 instaram o Irã a cortar o apoio aos Houthis, do Iêmen, e pediram para que o grupo interrompa as operações militares e os ataques a embarcações civis e contra a Arábia Saudita.
“Condenamos, nos termos mais veementes, os ataques contínuos e inaceitáveis realizados pelos Houthis no Iêmen e contra o Reino da Arábia Saudita”, declararam os ministros de Reino Unido, Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão e Estados Unidos em comunicado divulgado na noite da segunda-feira (21).
Os representantes dos países do G7 também pedem para que os Houthis retornem “ao processo político de boa-fé.“
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