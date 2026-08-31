Mulher é baleada pela polícia após esfaquear duas pessoas em Nova York

As autoridades não acreditam que o crime tenha relação com terrorismo e investiga a saúde mental da mulher

Polícia de Nova York na Times Square após mulher esfaquear duas pessoas e ser baleada

Uma mulher esfaqueou duas pessoas na Times Square, em Nova York, nesta segunda-feira (31), antes de ser baleada pela polícia, segundo autoridades e a imprensa dos EUA.

Noticiários locais informaram que a suspeita foi levada ao hospital em estado crítico, enquanto a situação das duas vítimas ainda não havia sido divulgada. Segundo relatos, a polícia não acredita que o crime tenha relação com terrorismo e investiga a saúde mental da mulher.

Um jornalista da AFP no local observou a presença de equipes de emergência e agentes examinando uma mancha de sangue na Times Square, um ponto turístico geralmente muito movimentado.

Uma testemunha disse à emissora local PIX11 que a suspeita segurava duas facas e foi atingida por uma arma de choque (taser) pela polícia antes de avançar contra os agentes.

“Eles atiraram nela duas vezes”, disse a testemunha, que não foi identificada.

O Departamento de Polícia de Nova York descreveu o incidente como um caso confirmado de “tiroteio envolvendo policiais” e informou que uma coletiva de imprensa seria realizada ainda nesta segunda-feira.

“No momento, trata-se de uma investigação ativa e em andamento”, disse uma porta-voz à AFP.