Mulher é baleada pela polícia após esfaquear duas pessoas em Nova York
Uma mulher esfaqueou duas pessoas na Times Square, em Nova York, nesta segunda-feira (31), antes de ser baleada pela polícia, segundo autoridades e a imprensa dos EUA.
Noticiários locais informaram que a suspeita foi levada ao hospital em estado crítico, enquanto a situação das duas vítimas ainda não havia sido divulgada. Segundo relatos, a polícia não acredita que o crime tenha relação com terrorismo e investiga a saúde mental da mulher.
Um jornalista da AFP no local observou a presença de equipes de emergência e agentes examinando uma mancha de sangue na Times Square, um ponto turístico geralmente muito movimentado.
Uma testemunha disse à emissora local PIX11 que a suspeita segurava duas facas e foi atingida por uma arma de choque (taser) pela polícia antes de avançar contra os agentes.
“Eles atiraram nela duas vezes”, disse a testemunha, que não foi identificada.
O Departamento de Polícia de Nova York descreveu o incidente como um caso confirmado de “tiroteio envolvendo policiais” e informou que uma coletiva de imprensa seria realizada ainda nesta segunda-feira.
“No momento, trata-se de uma investigação ativa e em andamento”, disse uma porta-voz à AFP.
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