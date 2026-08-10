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Número de mortos em terremoto da Colômbia sobe para 132, diz associação

A Associação Colombiada de Cidades Capitais informou também que 570 pessoas estão feridas e cinco cidades seguem em alerta vermelho

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Pessoas buscam sobreviventes em meio aos escombros de um prédio que desabou após um terremoto em Cali, na Colômbia, em 10 de agosto de 2026. Um forte terremoto atingiu a Colômbia e países vizinhos da América Latina em 10 de agosto de 2026; equipes médicas correram para socorrer vítimas após danos e desabamentos de edifícios em várias cidades. O serviço geológico colombiano e sua contraparte americana, o USGS, estimaram a magnitude em 7,4, com epicentro a 100 km de profundidade, no oeste do país. Inicialmente, a Colômbia havia estimado a magnitude em 6,6. (Foto de JOAQUIN SARMIENTO / AFP)
Cidade de Cali segue em alerta vermelho JOAQUIN SARMIENTO / AFP

A Associação Colombiana de Cidades Capitais (Asocapitales, na sigla em espanhol) informou nesta segunda-feira (10) que o número de mortos em terremoto subiu para 132. Segundo a instituição, há 570 feridos.

A Asocapitales comunicou que cinco cidades estão em alerta vermelho. São elas: Pereira, Cali, Quibdó, Manizales e Armenia. O levantamento da associação contabilizou 86 edifícios que desabaram e sete aeroportos com operações suspensas.

O presidente da Colômbia, Abelardo de la Espriella, declarou estado de emergência no país. O líder colombiano afirmou que, para liderar a operação com o “máximo rigor técnico e logístico”, foi instalado o Posto de Comando Principal (PMU, na sigla em espanhol) em Bogotá.

Além disso, o vice-presidente, José Manuel Restrepo, e os ministros do gabinete ficarão encarregados de coordenar equipes de trabalho em pontos estratégicos do país.

“Meu apelo hoje é pela unidade inabalável da nação. Vamos apoiar as vítimas e as famílias que hoje sofrem com esse impacto, demonstrando a grandeza e a solidariedade que definem o nosso caráter patriótico”, declarou Espriella.

Terremoto na Colômbia

Um forte terremoto de 7,4 atingiu a Colômbia nesta segunda-feira e foi sentido com intensidade em grandes cidades como Bogotá e Cali.

O epicentro do terremoto registrado por volta das 7h34 (hora local) ocorreu a cinco quilômetros a leste de San José del Palmar, em Chocó (oeste), e atingiu uma profundidade de 107 quilômetros, conforme informou o Serviço Geológico da Colômbia e dos Estados Unidos em um relatório preliminar. 

Não foi emitido um alerta de tsunami.

A governadora de Chocó, Nubia Córdoba, declarou nas redes sociais que em Quibdó, capital do departamento, houve “feridos” e “danos graves nas edificações”.

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