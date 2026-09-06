Partido de extrema direita vence eleição regional em estado alemão

Desfecho da sigla Alternativa para a Alemanha (AfD) representa a volta da extrema direita na região desde o fim da Segunda Guerra Mundial, com cerca de 44% dos votos

A extrema direita alemã reivindicou uma vitória histórica neste domingo (6) nas eleições da Saxônia-Anhalt, mas ainda não está claro se conseguirá governar este estado da antiga Alemanha Oriental. O resultado é o melhor para um partido de extrema direita desde o fim da Segunda Guerra Mundial.

O partido Alternativa para a Alemanha (AfD), de postura anti-imigração e próximo dos presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e dos Estados Unidos, Donald Trump, tornou-se a principal força de oposição nacional nas eleições legislativas de 2025.

Com cerca de 44,5% dos votos, o AfD abriu ampla vantagem sobre a conservadora União Democrata Cristã (CDU), que obteve aproximadamente 18,5%, segundo resultados preliminares divulgados pelos canais públicos ARD e ZDF.

Por enquanto, a extrema direita teria 39 cadeiras no Parlamento regional, três a menos que as 42 necessárias para alcançar a maioria absoluta. Nenhum estado alemão é governado pela extrema direita desde 1945.

Bem atrás aparecem os social-democratas (SPD), o partido de esquerda Die Linke e os Verdes, com cerca de 9% dos votos cada. Ainda não está claro se a Aliança Sahra Wagenknecht (BSW), de esquerda e pró-Rússia, alcançará os 5% necessários para entrar no Parlamento.

“Fizemos história neste país”, declarou o líder regional do AfD, Ulrich Siegmund, à ARD. “Precisamos de uma mudança política fundamental neste país”, acrescentou.

Em Magdeburgo, a capital regional, simpatizantes do partido comemoravam eufóricos, constatou um jornalista da AFP.

“Prefiro sempre ser um pouco pessimista antes, para ter uma boa surpresa depois. E foi isso que aconteceu hoje”, afirmou Angela Maike, uma aposentada de 65 anos, enquanto pedia duas cervejas e uma taça de vinho para comemorar.

Extrema direita comemora

Vários líderes de partidos de extrema direita europeus comemoraram a vitória do partido Alternativa para a Alemanha (AfD) no estado da Saxônia-Anhalt, embora sem maioria absoluta, o que poderia significar a primeira vez que o AfD governaria em um estado alemão.

“Outra Europa é possível”, destacou o líder da Liga e vice-primeiro-ministro italiano Matteo Salvini. “Parabéns à minha amiga Alice Weidel e a toda a AfD”, postou ele nas redes sociais.

“É um grande sucesso que demonstra o quão grande é a demanda por mudanças, segurança e emprego. Aos esquerdistas que alimentaram o medo e os cenários catastróficos… Medo? Terror? Ameaças? Não Isso se chama democracia”, argumentou.

O líder do Vox, Santiago Abascal, também parabenizou a líder da AfD, Alice Weidel, e o candidato do partido na Saxônia-Anhalt, Ulrich Siegmund, “por este resultado espetacular, que representa uma grande esperança para a Alemanha e para a Europa”.

Na mesma linha, o líder do partido português Chega, André Ventura, parabenizou a AfD por sua vitória “histórica” na Saxônia-Anhalt. “Ainda não sabemos se há ou não maioria absoluta, mas também os alemães estão abrindo os olhos contra a imigração ilegal e descontrolada, a corrupção e o sequestro de nossa liberdade e identidade”, argumentou.

O líder do Partido da Liberdade (PVV) holandês parabenizou a AfD com uma mensagem de seu líder, Geert Wilders, que publicou nas redes sociais um sucinto “parabéns” em letras maiúsculas, acompanhado de uma captura de tela da notícia sobre o apoio eleitoral à AfD superior a 44%.

Para a eurodeputada do partido francês Reconquista, Sarah Knafo, trata-se de “uma vitória histórica para a AfD”. “Esse resultado tem apenas uma causa: 50 anos de passividade deliberada em questões que as pessoas consideram existenciais. Os povos da Europa têm sido muito pacientes. Hoje, eles querem recuperar o controle de seu destino”, afirmou ela.