Petroleiro é atingido por projétil perto no Estreito de Ormuz, diz Reino Unido

A embarcação foi "atingida por um projétil desconhecido, que causou danos na casa de máquinas", mas houve registro de feridos

Um novo petroleiro foi atingido por um projétil de origem desconhecida neste sábado, 1º de agosto, perto da costa do Omã e na entrada do Estreito de Ormuz, informou o centro de Operações de Comércio Marítimo do Reino Unido (UKMTO, em inglês).

Segundo a UKMTO, a embarcação foi “atingida por um projétil desconhecido, que causou danos na casa de máquinas”, mas houve registro de feridos. O Irã vem controlando rigorosamente o corredor marítimo dentro de suas próprias águas e tem ameaçado atacar qualquer embarcação que transite sem autorização.

Além disso, a organização recebeu um relatório de um incidente a nordeste do Omã. O capitão de um petroleiro relatou ter visto um grande respingo e explosão nas proximidades da embarcação, mas nenhum dano foi relatado até o momento. “As autoridades estão investigando. Recomenda-se que as embarcações transitem com cautela e relatem qualquer atividade suspeita ao UKMTO”, acrescentou a nota.