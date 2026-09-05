Pilotos morrem após avião militar cair durante exibição aérea na Grécia; vídeo
Um avião militar F4 Phantom caiu na tarde deste sábado (5) em uma base próxima a Atenas durante uma exibição aérea e seus dois pilotos morreram, informou a emissora pública ERT.
As circunstâncias do acidente ainda são desconhecidas, mas os pilotos não tiveram tempo de acionar o sistema de ejeção, segundo o canal.
O avião havia acabado de decolar quando perdeu altitude repentinamente e caiu, constatou um jornalista da ERT, presente no local.
Imediatamente após o acidente, houve uma explosão diante das milhares de pessoas que foram assistir à apresentação “Athens Flying Week”, organizada anualmente.
Nove aviões e quatro helicópteros dos bombeiros foram enviados ao local para apagar as chamas, segundo imagens transmitidas pela ERT.
O evento foi cancelado, anunciaram os organizadores.
O ministro da Defesa, Nikos Dendias, que deveria viajar para a Tessalônica para participar de uma feira, cancelou este compromisso para visitar o local do acidente.
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