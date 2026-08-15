Presidente da Colômbia pede a Trump a suspensão de tarifas após terremoto

Os líderes conversaram por telefone neste sábado (15) sobre o tremor que atingiu o país sul-americano e deixou ao menos 287 mortos

O presidente da Colômbia, Abelardo de la Espriella, pediu neste sábado (15) ao seu homólogo norte-americano, Donald Trump, que suspenda temporariamente as tarifas contra produtos colombianos. Em publicação no X (ex-Twitter), o chefe de Estado sul-americano disse ter explicado ao republicano que a medida visa “aliviar os empresários” que “estão enfrentando momentos muito difíceis” em razão do terremoto que atingiu o país.

“Hoje, mais do que nunca, a aliança entre a Colômbia e os Estados Unidos é um imperativo para a reconstrução de nossa amada nação”, disse o líder colombiano.

Na postagem, Espriella relatou que eles conversaram por telefone durante 10 minutos. Ele agradeceu a Trump pela ajuda humanitária a ser enviada a Colômbia e o apoio de equipes norte-americana no resgate de vítimas do tremor.

O líder colombiano contou que Trump “manifestou condolências pelas vítimas do terremoto” e “solidariedade” às famílias afetadas pelo tremor. “Eu disse a ele que temos um enorme desafio pela frente: reconstruir a Colômbia em meio à situação econômica tão difícil e apocalíptica que herdei”, escreveu.

Na segunda-feira (10), um tremor de magnitude 7,4 atingiu a região oeste da Colômbia e deixou, ao menos, 294 mortos. Segundo a Unidade Nacional de Gestão de Riscos e Desastres (UNGRD, na sigla em espanhol), 320 pessoas permanecem desaparecidas. O órgão também informou que 3.935 ficaram feridas e mais de 115.000 foram afetadas em razão do terremoto.