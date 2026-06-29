Presidente do Paraguai decreta feriado após Seleção eliminar Alemanha na Copa

Em comunicado, Santiago Peña informou que a decisão é para que os cidadãos possam celebrar o marco esportivo

O presidete do Paraguai, Santiago Peña, decretou, nesta segunda-feira (29), feriado nacional no país no dia 30 de junho, esta terça-feira, após a Seleçao eliminar a Alemanha e avançar para as oitavas de final da Copa do Mundo. “O presidente da República, Santiago Peña, informa aos cidadãos que, em reconhecimento ao histórico triunfo da Seleção Paraguaia de Futebol diante da Alemanha, fica autorizado decretar feriado nacional“, diz o comunicado. “Por tanto, se estabelece que terça-feira, 30 de junho de 2026, sera feriado nacional en todo território da República do Paraguai“, acrescenta a decisão.

De acordo com o documento, a medida busca permitir que todos os compatriotas possam celebrar juntos este importante marco esportivo que orgulha todo o país.

Nesta segunda-feria (29), o Paraguai, que avançou para a segunda fase da Copa do Mundo como uma das oito melhores campanhas de terceiro lugar, eliminou, nos pênaltis a Alemanha, que vançou para a fase mata-mata em primeiro lugar do Grupo E, com duas vitórias e um empate.

Essa não é a primeira vez que o presidente decreta feriado por causa de um resultado alcançado pela seleção de futebol. Em setembro de 2025, quando os paraguaios conseguiram a vaga na competição, Peña já havia decretado feriado. Na ocasião, o país voltava a disputar a competição depois de 16 anos fora. “Amanhã é feriado nacional”, estava escrito no telão no estádio após o fim da partida.

Os paraguaios voltam a campo no sábado (4), às 18h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, nos Estados Unidos. A equipe espera pela definição do vencedor entre França e Suécia.