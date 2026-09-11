Princesa Astrid da Noruega morre aos 94 anos, duas semanas após o irmão, Harald V
A princesa Astrid morreu nesta sexta-feira (11) aos 94 anos, exatamente duas semanas após a morte de seu irmão, o rei Harald V, anunciou o Palácio Real da Noruega. “A princesa faleceu hoje, sexta-feira, de setembro, aos 94 anos”, diz o comunicado.
Na quarta-feira (9), Astrid compareceu em uma cadeira de rodas ao funeral de seu irmão Harald, que morreu em 28 de agosto, aos 89 anos.
Com o passar do tempo, suas aparições públicas tornaram-se cada vez mais raras. Em agosto, assim como seu irmão, ela passou por uma cirurgia para implante de marca-passo.
Com sua morte, faleceu o último dos três filhos do rei Olav V, que reinou de 1957 a 1991.
Harald V foi sucedido por seu filho, Haakon VIII, de 53 anos, casado com Mette-Marit, a qual se recupera de um transplante de pulmão.
O filho da nova rainha, Marius Borg Hoiby, fruto de um relacionamento anterior, está em prisão domiciliar enquanto recorre de sua sentença de quatro anos de prisão por dois estupros e outras acusações.
O nome da princesa Astrid ficou em alta nas buscas do Google no Brasil nesta sexta-feira após o anúncio de sua morte. Dados do Google Trends mostram um aumento no interesse pelo nome da irmã do rei Harald V ao longo do dia.
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