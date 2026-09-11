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Princesa Astrid da Noruega morre aos 94 anos, duas semanas após o irmão, Harald V

Na quarta-feira (9), Astrid compareceu em uma cadeira de rodas ao funeral de seu irmão Harald, que morreu em 28 de agosto, aos 89 anos

Estadão Conteúdo

Princesa Astrid, da Noruega, no funeral de seu irmão rei Harald V
Princesa Astrid, da Noruega, no funeral de seu irmão rei Harald V Foto: Stian Lysberg Solum / NTB via AFP

A princesa Astrid morreu nesta sexta-feira (11) aos 94 anos, exatamente duas semanas após a morte de seu irmão, o rei Harald V, anunciou o Palácio Real da Noruega. “A princesa faleceu hoje, sexta-feira, de setembro, aos 94 anos”, diz o comunicado.

Na quarta-feira (9), Astrid compareceu em uma cadeira de rodas ao funeral de seu irmão Harald, que morreu em 28 de agosto, aos 89 anos.

Com o passar do tempo, suas aparições públicas tornaram-se cada vez mais raras. Em agosto, assim como seu irmão, ela passou por uma cirurgia para implante de marca-passo.

Com sua morte, faleceu o último dos três filhos do rei Olav V, que reinou de 1957 a 1991.

Harald V foi sucedido por seu filho, Haakon VIII, de 53 anos, casado com Mette-Marit, a qual se recupera de um transplante de pulmão.

O filho da nova rainha, Marius Borg Hoiby, fruto de um relacionamento anterior, está em prisão domiciliar enquanto recorre de sua sentença de quatro anos de prisão por dois estupros e outras acusações.

O nome da princesa Astrid ficou em alta nas buscas do Google no Brasil nesta sexta-feira após o anúncio de sua morte. Dados do Google Trends mostram um aumento no interesse pelo nome da irmã do rei Harald V ao longo do dia.

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