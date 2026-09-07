Robôs ‘protestam’ contra uso descontrolado da IA na Polônia

Slogans como 'Defendam os empregos', 'Chegou a hora das regras' e 'Não esperem, regulamentem' podiam ser ouvidos nos alto-falantes dos robôs

Agitando bandeiras, entoando slogans e marchando em círculo, cerca de 30 robôs tomaram as ruas de Varsóvia nesta segunda-feira (7) para exigir que a Polônia regulamente a inteligência artificial (IA).

A marcha foi organizada pelo “Democratism”, uma iniciativa que, segundo seu site, busca lançar um debate sobre “como a IA e a robotização afetam o mercado de trabalho”.

“Os robôs aqui presentes devem mostrar que essa tecnologia já é uma realidade”, disse à AFP o Agibot A3, um robô humanoide com IA.

Slogans como “Defendam os empregos”, “Chegou a hora das regras” e “Não esperem, regulamentem” podiam ser ouvidos nos alto-falantes dos robôs.

“Em particular, queremos destacar o problema da potencial substituição de pessoas por robôs humanoides e inteligência artificial em trabalhos cognitivos”, disse o organizador da manifestação, Grzegorz Kulis.

“Se não reagirmos agora, poderemos ter um problema em breve”, acrescentou, salientando a necessidade de “regras e regulamentos que sirvam de escudo protetor para os trabalhadores”.

O protesto ocorreu em frente ao Ministério de Assuntos Digitais, e seu titular, Krzysztof Gawkowski, aproximou-se e conversou com Kulis.

“Modelos de IA sem controle, implementados em humanoides que continuarão evoluindo com o avanço da robotização, representam um problema grave”, disse o ministro.