Trump diz que ‘estava brincando’ quando ofereceu cargo na Casa Branca ao CEO do UFC

Dana White seria o novo secretário de imprens, segundo declaração do presidente americano no sábado

O cargo de secretário de imprensa da Casa Branca está vago desde 16 de outubro

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou no domingo (8) que a proposta para que o CEO do Ultimate Fighting Championship (UFC), Dana White, assumisse o cargo de secretário de imprensa da Casa Branca foi apenas uma brincadeira.

O cargo de secretário de imprensa da Casa Branca está vago desde a saída, em 16 de outubro, da porta-voz Katie Zacharia, que permaneceu no posto por apenas uma semana.

“Eu estava apenas brincando, mas Dana adorou a ideia”, disse Trump à imprensa na pista de pouso do aeroporto que tem o seu nome na Flórida.

Dana White dirige o UFC, principal organização mundial de artes marciais mistas.

Trump o descreveu no sábado como o “grande Dana White, um violento combatente e guerreiro”. Também afirmou que “precisamos deste tipo de gente para nos defender da esquerda maluca”.

Entenda

Donald Trump deu as declarações sobre o cargo neste sábado (7). Trump fez o anúncio quatro dias depois da derrota dos republicanos nas eleições de meio de mandato.

“Precisamos desse pessoal para nos defender da esquerda maluca”, acrescentou. O presidente explicou que White ainda não havia respondido à proposta. “Dana, por favor, aceite o trabalho”, pediu.

Na noite deste sábado, White disse, de Londres, que estava voando para Washington “agora mesmo” e que se reunirá com Trump na segunda-feira.

“Terei mais sobre o que falar depois disso”, afirmou. Mais cedo, White compartilhou uma foto — possivelmente gerada por inteligência artificial — em que aparece atrás do púlpito da sala de imprensa da Casa Branca, com a legenda: “Passando para o próximo capítulo”.

Em junho, Trump comemorou seu 80º aniversário acolhendo na Casa Branca um torneio de artes marciais mistas organizado pelo UFC.

*Com informações da AFP