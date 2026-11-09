Trump diz que ‘estava brincando’ quando ofereceu cargo na Casa Branca ao CEO do UFC
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou no domingo (8) que a proposta para que o CEO do Ultimate Fighting Championship (UFC), Dana White, assumisse o cargo de secretário de imprensa da Casa Branca foi apenas uma brincadeira.
O cargo de secretário de imprensa da Casa Branca está vago desde a saída, em 16 de outubro, da porta-voz Katie Zacharia, que permaneceu no posto por apenas uma semana.
“Eu estava apenas brincando, mas Dana adorou a ideia”, disse Trump à imprensa na pista de pouso do aeroporto que tem o seu nome na Flórida.
Dana White dirige o UFC, principal organização mundial de artes marciais mistas.
Trump o descreveu no sábado como o “grande Dana White, um violento combatente e guerreiro”. Também afirmou que “precisamos deste tipo de gente para nos defender da esquerda maluca”.
Entenda
Donald Trump deu as declarações sobre o cargo neste sábado (7). Trump fez o anúncio quatro dias depois da derrota dos republicanos nas eleições de meio de mandato.
“Precisamos desse pessoal para nos defender da esquerda maluca”, acrescentou. O presidente explicou que White ainda não havia respondido à proposta. “Dana, por favor, aceite o trabalho”, pediu.
Na noite deste sábado, White disse, de Londres, que estava voando para Washington “agora mesmo” e que se reunirá com Trump na segunda-feira.
“Terei mais sobre o que falar depois disso”, afirmou. Mais cedo, White compartilhou uma foto — possivelmente gerada por inteligência artificial — em que aparece atrás do púlpito da sala de imprensa da Casa Branca, com a legenda: “Passando para o próximo capítulo”.
Em junho, Trump comemorou seu 80º aniversário acolhendo na Casa Branca um torneio de artes marciais mistas organizado pelo UFC.
*Com informações da AFP
Assuntos
continue lendo
- Caso Nvidia: o que se sabe sobre o escândalo de espionagem AFP · há 2 horas
- Papa se reúne na Argentina com vítimas de abusos sexuais por parte do clero AFP · há 5 horas
- COP31 começa com divergências sobre financiamento climático e apelo da ONU AFP · há 6 horas
- Novo presidente do Paraguai pede a renúncia de todos os seus ministros AFP · há 7 horas