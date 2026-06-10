Trump diz que Irã demorou muito para negociar e agora terá de ‘pagar o preço’

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (10) que o Irã terá de “pagar o preço” por ter demorado a fechar um acordo para encerrar o conflito no Oriente Médio, em meio a uma nova escalada militar entre Washington e Teerã.

Em publicação na Truth Social, Trump declarou que as Forças Armadas iranianas estão “completa e totalmente destruídas” e classificou o país como “só conversa e nenhuma ação”. “Eles demoraram demais para negociar um acordo que teria sido ótimo para eles, agora terão de pagar o preço”, escreveu. O republicano também afirmou que “o valentão do Oriente Médio está morto”, em referência ao Irã.

A declaração ocorre após os Estados Unidos realizarem bombardeios contra alvos iranianos durante a madrugada. Segundo o Comando Central militar americano (Centcom), os ataques tiveram como alvo sistemas de defesa aérea, estações de controle terrestre e radar da vigilância. Washington afirmou que a operação foi uma resposta proporcional a ataques recentes contra forças americanas e embarcações comerciais que transitam pela região.

Teerã reagiu lançando ataques contra Bahrein, Kuwait e Jordânia, países que abrigam bases dos EUA. As autoridades locais informaram ter interceptado os projéteis. O governo iraniano classificou a ação americana como “violação de sua soberania” e reiterou o direito de responder militarmente.

A nova rodada de hostilidades ocorre um dia após a queda de um helicóptero de ataque AH-64 Apache do Exército dos EUA próximo ao Estreito de Ormuz. Segundo autoridades americanas, a aeronave colidiu com um drone iraniano, o que foi negado pelo Irã. Os dois pilotos foram resgatados sem ferimentos.