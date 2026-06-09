Trump diz que helicóptero que caiu em Ormuz foi atingido pelo Irã

Os dois pilotos que estavam no veículo sobreviveram e não se feriram

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nas redes sociais que o helicóptero que caiu no Estreito de Ormuz nesta terça-feira (9) foi derrubado por um ataque do Irã.

Segundo Trump, o Exército americano confirmou que o ataque foi realizado pelos iranianos. Os dois pilotos que estavam no veículo sobreviveram e não se feriram. A mídia estatal iraniana também confirmou o acidente.

Além disso, o republicano também disse que os Estados Unidos precisam, por necessidade, responder a esse ataque. O jornal The New York Times foi o primeiro a noticiar que a aeronave havia caído em “circunstâncias ainda não esclarecidas”.

Os helicópteros Apache têm sido um recurso fundamental para as forças armadas americanas. Eles têm atuado na aplicação do bloqueio ao transporte de petróleo bruto e petroleiros iranianos, numa tentativa de pressionar Teerã a chegar a um acordo de cessar-fogo.

O modelo também foi utilizado pelos Emirados Árabes Unidos para abater drones iranianos durante a guerra com o Irã.

‘Fase final’

Donald Trump afirmou que a diplomacia americana está na “fase final” da negociação de um acordo com o Irã, um dia após a suspensão das hostilidades entre a República Islâmica e Israel.

“Estamos na fase final do que será um acordo muito, muito bom”, declarou Trump a jornalistas. Ele acrescentou que o acordo pode ser concluído em “dois ou três dias”.

Na segunda-feira (8), Israel e Irã anunciaram o fim das hostilidades após uma onda de ataques mútuos que colocou em perigo a frágil trégua na guerra do Oriente Médio, em vigor desde abril.

Trump, que busca uma solução para o impopular conflito à medida que se aproximam as eleições de meio de mandato, fez um apelo para que Irã e Israel encerrem o conflito.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou que “o fogo nesse front está sob controle”, horas depois de Teerã declarar que havia encerrado sua ação militar.

A República Islâmica lançou mísseis no domingo (7) em resposta à guerra que Israel trava no Líbano contra seu grupo aliado, o Hezbollah. Israel respondeu com ataques, apesar dos esforços do presidente Trump para dissuadir Netanyahu.

A represália desencadeou uma nova onda de mísseis iranianos, antes de Teerã anunciar que suspenderia as hostilidades.

O Irã tenta estender ao Líbano sua trégua com os Estados Unidos, apesar de repetidos ataques de ambas as partes.

Ataques mortais no Líbano

O Irã lançou quase 30 mísseis contra Israel durante a noite, segundo o Exército israelense, e Israel atacou alvos militares na República Islâmica. Não há registro de vítimas após a troca de fogo.

Em outro incidente, Trump comentou que os pilotos de um helicóptero americano que caiu perto do Estreito de Ormuz saíram ilesos, depois que o jornal New York Times noticiou o acidente sem esclarecer o que aconteceu com a aeronave.

A violência prosseguiu na segunda-feira no Líbano, onde um ataque israelense matou cinco pessoas na milenar cidade de Tiro. Outro ataque, no distrito de Nabatieh, deixou sete mortos, e um terceiro, em Marwanieh, tirou a vida de duas pessoas, informou o Ministério da Saúde libanês.

O Exército israelense afirmou que havia identificado projéteis lançados contra seus soldados que operam no sul do Líbano, alguns dos quais foram interceptados, enquanto um deles caiu perto das tropas, sem deixar vítimas.

Diplomacia

Na segunda-feira, em Teerã, havia poucos indícios de um possível retorno à guerra, com terraços de cafés lotados. O trânsito parecia mais tranquilo do que o habitual para um dia útil, e também havia muito mais gente nas filas dos postos de gasolina.

Maryam, 41 anos, que trabalha na área de contabilidade na capital iraniana, descreveu “uma sensação de incerteza e confusão”. “Você não sabe se vai haver uma guerra, nem sabe se o acordo de paz vai durar. Nada está claro”.

Em outro sinal de tranquilidade, agências de notícias iranianas informaram na manhã desta terça-feira a reabertura do aeroporto internacional da capital, que havia sido fechado devido a lançamentos de mísseis.

*Com informações do Estadão Conteúdo e AFP