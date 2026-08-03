Trump diz que Irã deve escolher entre ‘acordo’ ou ‘rendição total’

A ofensiva ocorre enquanto persiste a tensão entre Washington e Teerã devido ao programa nuclear iraniano e à segurança no Estreito de Ormuz

Trump disse, no início do conflito, que a guerra era necessária para conter o programa nuclear iraniano

O presidente americano, Donald Trump, advertiu, nesta segunda-feira (3), ao Irã que o bloqueio naval dos Estados Unidos continuará até que haja um “acordo” ou a “rendição total”, depois que Teerã negou estar em negociações com Washington.

A ofensiva ocorre enquanto persiste a tensão entre Washington e Teerã devido ao programa nuclear iraniano e à segurança no Estreito de Ormuz, uma rota estratégica para o comércio mundial de energia.

“Os líderes iranianos são incrivelmente dissimulados! Pedem uma reunião, alguns diriam que ‘suplicam’, as conversas começam, com mais encontros já programados para um futuro imediato, e eles dizem, abertamente e com orgulho, que não estão mantendo nenhuma conversa”, disse Trump em sua plataforma Truth Social.

Teerã afirmou nesta segunda-feira que as únicas conversas que mantém são com Omã, para acertar a administração do Estreito de Ormuz.

Trump insistiu que essa passagem “já está totalmente controlada pela Marinha dos Estados Unidos“. Em referência ao bloqueio dos portos iranianos, acrescentou: “Nada chega ao Irã, a menos que queiramos que chegue, e nada chegará, a menos que se consiga um acordo ou uma rendição total”, escreveu.

O presidente americano, seguindo um esquema que se tornou familiar desde o início da guerra há cinco meses, ameaçou o Irã com bombardeios maciços antes de, de repente, recuar e assegurar no domingo que as negociações com Teerã seriam retomadas nesta segunda-feira.

Trump, que iniciou as hostilidades contra o Irã junto com Israel em 28 de fevereiro, fez anúncios semelhantes no passado, sem conseguir apresentar resultados concretos dessas negociações.

“Há um acordo sobre (o Estreito de Ormuz) e haverá um acordo na área nuclear, ou você pode chamar de desnuclearização do Irã”, afirmou no domingo.

Trump disse, no início do conflito, que a guerra era necessária para conter o programa nuclear iraniano. Teerã, no entanto, insiste que seu programa é exclusivamente de natureza civil.

Apesar dos repetidos ataques americanos, o Irã mantém a capacidade de lançar mísseis e drones contra instalações militares e diplomáticas dos Estados Unidos em toda a região, e os ataques iranianos a navios em Ormuz afetaram gravemente o comércio mundial de energia.