Trump suspende ataque ao Irã e diz que países se aproximam de um acordo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse em uma publicação em seu perfil na Truth Social na noite de sábado (01), que suspendeu um ataque ao Irã a pedido de Teerã e de outros países do Oriente Médio, uma vez que “os parâmetros de um acordo foram acertados”.

“Isso incluiria a abertura imediata, completa e total do Estreito de Ormuz e o fim da ameaça nuclear do Irã. Com base nesse pedido, concordei, para o benefício futuro do mundo e, da mesma forma, para a sobrevivência de um Irã bem-sucedido e próspero, em cancelar o ataque, sujeito a ser capaz de rapidamente fazer um acordo”, escreveu Trump.

O presidente ressaltou, no entanto, que os EUA seguem “prontos e preparados” para agir contra o Irã, “em níveis de Terror Militar, Força e Poder não vistos desde a Segunda Guerra Mundial”. Ele disse ainda que Israel se juntou a Washington nesse compromisso.

Trump e as eleições brasileiras

Para 30,3% dos brasileiros, é “muito provável” que o governo Donald Trump tente interferir nas eleições de 2026, segundo pesquisa da AtlasIntel publicada nesta sexta-feira (31).

Segundo o estudo, 22,7% acham que é apenas provável que a influência aconteça. Por outro lado, 23,4% acreditam que seja pouco provável que Trump tente influenciar a eleição. Outros 18,5% acham nada provável que o americano se envolva com o pleito brasileiro.

Ainda de acordo com a pesquisa, 45,8% dos que votaram branco/nulo nas eleições de 2022 acreditam que a tentativa de influência deve acontecer, enquanto entre os eleitores do presidente Lula (PT) o percentual é de 45,5%. Apenas 13% dos eleitores que votaram em Jair Bolsonaro (PL) no último pleito acham que o governo Trump tentará intervir.