Zelensky: Ucrânia é “construtiva” e tem propostas prontas para negociar com a Rússia

Zelensky afirmou ontem ter falado com os enviados do presidente americano e disse que eles haviam iniciado contatos com o lado russo. Na ocasião, o ucraniano declarou estar disposto a observar um cessar-fogo em ataques aéreos contra cidades envolvidas

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, reforçou neste domingo, em publicação no X, após encontro com enviados especiais do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que estão “prontos para conversar”, em referência ao conflito com a Rússia.

Zelensky afirmou ontem ter falado com os enviados do presidente americano e disse que eles haviam iniciado contatos com o lado russo. Na ocasião, o ucraniano declarou estar disposto a observar um cessar-fogo em ataques aéreos contra cidades envolvidas no processo de negociação, incluindo a suspensão de ataques a Moscou por alguns dias, desde que a Rússia adotasse medida equivalente em relação a Kiev.

Na postagem de hoje, Zelensky disse que a Ucrânia “sempre foi e continuará sendo construtiva” e que tem interesse em acelerar o fim da guerra: “Paz é necessária. Garantias de segurança são necessárias. Um caráter digno da paz do pós-guerra é necessário” Segundo ele, “nossas propostas estão prontas” e o trabalho deve ser conduzido de forma “coordenada, substantiva e realista”.