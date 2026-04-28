Secretário de SP critica juros e diz que produtor enfrenta ‘quase extorsão’ na Agrishow
Geraldo Melo Filho afirma que endividamento pode levar produtores a perder terras para bancos e critica política agrícola do governo federal durante evento do agronegócio
O secretário de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, Geraldo Melo Filho, afirmou nesta segunda-feira (27), que o produtor rural brasileiro enfrenta juros que “beiram a extorsão” e que o País caminha para uma “reforma agrária” imposta pelo endividamento, com produtores perdendo terras para bancos e credores. Em discurso na Agrishow, Melo Filho criticou a política agrícola do governo federal.
“O setor trabalha com margem mínima, quando não negativa, e os maus resultados são turbinados por juros que beiram a extorsão do nosso produtor. (…) O nosso campo vai caminhando no rumo de uma verdadeira reforma agrária, só que ela vai ser imposta pelo endividamento, com os produtores endividados caminhando para perder terra para banco e para credor”, afirmou o secretário.
O Agrishow contou com a presença de outros candidatos e líderes da direita ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
Já Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em seu terceiro mandato, não compareceu ao evento em nenhum ano.
*Com informações do Estadão Conteúdo
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