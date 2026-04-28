Secretário de SP critica juros e diz que produtor enfrenta ‘quase extorsão’ na Agrishow

Geraldo Melo Filho afirma que endividamento pode levar produtores a perder terras para bancos e critica política agrícola do governo federal durante evento do agronegócio

Agência de Notícias do Governo do Estado de São Paulo O secretário de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, Geraldo Melo Filho.



O secretário de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, Geraldo Melo Filho, afirmou nesta segunda-feira (27), que o produtor rural brasileiro enfrenta juros que “beiram a extorsão” e que o País caminha para uma “reforma agrária” imposta pelo endividamento, com produtores perdendo terras para bancos e credores. Em discurso na Agrishow, Melo Filho criticou a política agrícola do governo federal.

“O setor trabalha com margem mínima, quando não negativa, e os maus resultados são turbinados por juros que beiram a extorsão do nosso produtor. (…) O nosso campo vai caminhando no rumo de uma verdadeira reforma agrária, só que ela vai ser imposta pelo endividamento, com os produtores endividados caminhando para perder terra para banco e para credor”, afirmou o secretário.

O Agrishow contou com a presença de outros candidatos e líderes da direita ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Entre eles estavam o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado André do Prado (PL); o deputado Guilherme Derrite (Progressistas); e o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, Pedro Lupion (PP-PR).

Já Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em seu terceiro mandato, não compareceu ao evento em nenhum ano.

*Com informações do Estadão Conteúdo