Adolescente é morta a facadas por ex enquanto andava com filha no colo no PR

Caso aconteceu no domingo (26), em Vitorino, sudoeste do Paraná; suspeito foi encontrado morto após o crime em uma área de mata

Divulgação / Governo do Paraná Polícia Militar do Paraná



Um homem de 36 anos matou a ex-companheira, de 17, a facadas na manhã de domingo (26), em Vitorino, no sudoeste do Paraná, segundo a Polícia Militar. Após o crime, ele foi encontrado morto em uma área de mata. A vítima, identificada como Vitória Bernardi, caminhava com a filha bebê no colo no momento do ataque.

De acordo com a polícia, o suspeito, Ezequiel Lopes, não aceitava o fim do relacionamento. O casal havia morado junto por cerca de dois meses e estava separado havia pouco tempo, conforme relato do tenente Rafael Duarte Santana à RPC, afiliada da TV Globo no Paraná.

Câmeras de segurança registraram a ação. As imagens mostram o momento em que o homem chega de carro, estaciona próximo à calçada e se aproxima da jovem. Em seguida, ele a envolve pelos ombros e inicia os golpes de faca. A adolescente cai no chão com a criança, enquanto o agressor continua o ataque antes de fugir.

Mesmo ferida, a jovem conseguiu se levantar, pegar a filha e caminhar por alguns metros. Testemunhas relataram que ela percorreu cerca de 100 metros antes de cair.

A Polícia Militar informou que foi acionada por volta das 10h30 e, ao chegar ao local, encontrou a vítima já sem vida. O suspeito havia deixado o local de carro e foi localizado morto pouco tempo depois. A criança, que não é filha do agressor, não se feriu.

A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar as circunstâncias do caso. Segundo a corporação, embora as imagens indiquem a ação de uma única pessoa, a eventual participação de terceiros não está descartada.

*Com informações do Estadão Conteúdo