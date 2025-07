Apoiadores de Jair Bolsonaro convocam ato em defesa de ex-presidente neste domingo em Brasília

Na última sexta-feira (18), Jair Bolsonaro passou a usar tornozeleira eletrônica e foi submetido a outras medidas restritivas

Apoiadores de Jair Bolsonaro vão às ruas de Brasília neste domingo (20), para uma caminhada em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Na última sexta-feira (18), ele passou a usar tornozeleira eletrônica e foi submetido a outras medidas restritivas. O ato, chamado “Caminhada pela Liberdade”, foi convocado por parlamentares como a deputada federal Bia Kicis (PL-DF) e a senadora Damares Alves (Republicanos-DF). Segundo comunicado divulgado nas redes sociais das duas, a concentração foi às 9h no Eixão Sul, em frente ao Banco Central, e os manifestantes foram orientados a vestir verde e amarelo.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, Bia Kicis ressaltou a urgência da mobilização: “A gravidade da situação é tão grande que nós não temos tempo a perder”, diz ela. “É muito importante participar. Não podemos nos omitir, não podemos nos desesperar. Temos que ter fé, esperança e garra.” Além de Brasília, manifestações pró-Bolsonaro foram convocadas em outras cidades. O senador Magno Malta (PL-ES) divulgou em suas redes sociais uma carreata em Vila Velha (ES) contra o que chamou de “injustiça brutal” contra o ex-presidente.

O início está previsto para o meio-dia. Em publicações convocando apoiadores e lideranças partidárias do Estado, o senador afirma que o ex-presidente foi transformado em “preso político” por um sistema que “ignora a Constituição e persegue quem luta pela liberdade” e reforça que os apoiadores de Bolsonaro não podem abandonar as ruas. Em Belo Horizonte, apoiadores compartilharam nas redes sociais um chamado para manifestação na Praça da Liberdade.

PL quer manifestações como resposta a medidas cautelares

Na sexta-feira, o Partido Liberal começou a planejar manifestações em resposta às medidas cautelares impostas a Bolsonaro. Em nota divulgada no Instagram, a legenda diz que “o povo deve voltar às ruas de forma pacífica e ordeira”. O líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcanti (RJ), também se manifestou e publicou em seu perfil no X (antigo Twitter) a frase “Brasil nas ruas já!”.

O blogueiro apoiador de Bolsonaro, Paulo Figueiredo, que está nos Estados Unidos e mantém interlocução com o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), fez publicação semelhante, dizendo que “está chegando a hora de ir pras ruas – pacífica e ordeiramente – de uma forma nunca antes vista”. Em seu último ato, realizado em 29 de junho, o ex-presidente reuniu 12,4 mil pessoas. O número é o menor registrado em São Paulo em manifestações a favor de Bolsonaro, desde que o mesmo deixou a Presidência em 2022.

Manifestação espontânea agora em Brasília. Spontaneous demonstration now in Brasilia. pic.twitter.com/Vw2hUw4rsk — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) July 20, 2025



*Com informações do Estadão Conteúdo