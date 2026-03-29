Avião de pequeno porte cai e deixa dois mortos no Rio

Acidente aconteceu no município de Rio Claro, no sul do estado

Reprodução/PMRJ O acidente será investigado pela Polícia Civil e pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa)



Um avião de pequeno porte caiu e deixou dois mortos na tarde deste domingo (29) no município de Rio Claro, no sul do Rio de Janeiro.

Segundo o Governo do Estado, o Corpo de Bombeiros Militar respondeu à ocorrência do caso e permaneceu na área realizando procedimentos necessários.

O acidente será investigado pela Polícia Civil e pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a aeronave caiu em uma área de mata dentro de uma propriedade privada e colidiu com um muro. As vítimas já estavam sem vida quando as equipes de resgate chegaram ao local.

Segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), a aeronave era do modelo experimental e estava em situação regular, com permissão para voos diurnos.

A Polícia Militar informou que testemunhas avistaram o momento da queda, mas, até o momento, as causas do acidente e a identidade dos ocupantes ainda não foram divulgadas pelas autoridades. Os corpos serão encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) após a conclusão da perícia inicial no local do impacto.

O desembargador Ricardo Couto de Castro, governador em exercício do Estado do Rio de Janeiro, prestou solidariedade às famílias das vítimas por meio de nota.