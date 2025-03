AO VIVO: Acompanhe o segundo dia de desfiles do Grupo Especial das Escolas de Samba de São Paulo

22h33 – Águia encerrando o desfile, sem preocupações com o tempo de apresentação e com muito tranquilidade, com uma 1h03 ao todo de desfile.

23h10 – Vem o carro onde está Benito Di Paula, aos 83 anos, ao lado do filho, Rodrigo Veloso, e com a temática do personagem Charlie Brown, que entrou na vida do artista através de quadrinhos e trazendo um dos maiores sucessos de sua carreira. Carro também enfrentou dificuldades para entrar na avenida, gerando tensão e correria.

22h55 – A ala das baianas, também com muitas referências ao piano em suas vestes, com destaque para Ana Maria Lúcia, de 89 anos.

22h50 – O piano muito presente no carro abre alas, inclusive nas asas do veículo, que deu um susto em toda a equipe por enfrentar dificuldades ao fazer a curva para entrar na avenida.

22h45 – Comissão de frente, marcada pelas teclas de piano nas vestes, simbolizando o instrumento que o Di Paula trouxe ao samba e que tornou assinatura do artista

Ficha técnica – GRÊMIO RECREATIVO CULTURAL SOCIAL ESCOLA DE SAMBA ÁGUIA DE OURO

Fundação : 09/05/1976

Cores oficiais : azul e branco

Presidente : Sidnei Carriuolo

Carnavalesco : André Machado

Mestre de Bateria : Juca Guerra

Casal de mestre-sala e porta-bandeira : João Camargo e Monalisa Bueno

Direção-geral de Carnaval : Sidnei Carriuolo

Direção de Harmonia : Comissão de Harmonia

Rainha de bateria : Renata Spallicci

Intérpretes : Douglinhas Aguiar e Serginho do Porto

Coreógrafo da comissão de frente : Ruy Oliveira

Colocação em 2024 : 10º lugar – grupo Especial

Enredo 2024 : “Águia de Ouro nas Ondas do rádio”

Ordem de desfile em 2025 : 1º escola a desfilar no sábado pelo grupo especial

Enredo 2025 :“Em Retalhos de cetim, a Águia de Ouro do jeito que a vida quer”

22h38 – Abrindo o desfile, a Águia de Ouro homenageia Benito di Paulo, cantor e compositor conhecido pelo seu estilo característico e por inserir o piano no gênero musical. A escola apresenta o enredo “Em Retalhos de cetim, a Águia de Ouro do jeito que a vida quer”, composto por Rapha SP, Marcus Boldrini e Marcelo Nunes.

22h10 – Boa noite! Começamos a transmissão ao vivo do segundo dia dos desfiles do Grupo Especial das Escolas de Samba do Carnaval de São Paulo. Logo mais, às 22h30, a Águia de Ouro abre os desfiles da elite da folia paulistana.