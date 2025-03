Carnaval 2025: Saiba quais escolas desfilam no Rio nesta segunda e os horários

Apresentações estão previstas para começar às 22h e acabar por volta das 4h

CRISTIANE MOTA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Erika Schneider durante o desfile da escola Porto da Pedra na Marques de Sapucaí



Acontece nesta segunda-feira (3) o segundo dos três dias de desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro. As apresentações estão previstas para começar às 22h e acabar por volta das 4h. Assim como no primeiro dia, quatro escolas vão passar pela Sapucaí. Em decorrência de uma mudança estipulada pela Liesa (Liga Independente das Escolas de Samba), neste ano o número de escolar por dia são menores, para que todas tenham as mesmas chances e oportunidade e não entrem na avenida com o dia amanhecendo, podendo assim, aproveitar os recursos de iluminação cênica que tinham sido idealizados. Com as alterações o tempo de desfile das escolas aumento em 10 minutos, ou seja, passou de 70 minutos para 80, com intervalo de 10 entre uma apresentação e outra. Confira as escolas que abrem o Carnaval do Rio de Janeiro na Sapucaí.

Confira as escolas que desfilam nesta segunda:

22h – Unidos da Tijuca

Tema: “Logun-Edé: Santo Menino Que Velho Respeita”, conta história de amor entre os dois orixás e destaca a importância de Logun-Edé.

Entre 23h30 e 23h40 -Beija-Flor de Nilópolis

Tema: “Laíla de todos os santos, Laíla de todos os Sambas”, explora a religiosidade e a fé em Xangô.

Entre 0h50 e 1h10 -Acadêmicos do Salgueiro

Tema: “Salgueiro de Corpo Fechado”, abordará a relação humana com a proteção espiritual.

Entre 2h10 e 2h40 -Unidos de Vila Isabel

Tema: “Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece”, fala sobre as assombrações que fazem parte do imaginário popular, desde a infância até a vida adulta.