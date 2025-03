Fafá de Belém enfrentará uma verdadeira maratona no Carnaval do Rio e desfila por duas escolas nesta noite

Cantora será destaque em dois desfiles na mesma noite, primeiro pela Grande Rio, que homenageia o Pará, e depois pela Portela, que celebra a trajetória de Milton Nascimento

Divulgação



Após uma intensa agenda de Carnaval, com apresentações em Salvador e Recife, Fafá de Belém desembarca no Rio de Janeiro para uma verdadeira maratona na Sapucaí. A cantora será destaque em dois desfiles na mesma noite: primeiro pela Grande Rio, que homenageia o Pará, e depois pela Portela, que celebra a trajetória de Milton Nascimento. O primeiro compromisso de Fafá será na Acadêmicos do Grande Rio, que neste ano prestará uma homenagem ao Pará, sua terra natal. A cantora será um dos destaques do desfile e promete levar à avenida sua energia contagiante e o orgulho de representar a cultura paraense.

O enredo da escola, que mergulha na riqueza amazônica, suas lendas e tradições, terá em Fafá uma figura emblemática, reforçando sua relação com as raízes do estado. Logo depois, sem descanso, a cantora atravessará a Sapucaí novamente, agora ao lado da Portela. A azul e branca de Madureira reverência Milton Nascimento em seu desfile, e Fafá de Belém, que já apresentou sucessos do compositor mineiro ao longo da carreira, não poderia ficar de fora dessa homenagem. Com sua voz marcante e forte ligação com a música brasileira, ela se junta à escola para celebrar um dos maiores nomes da MPB.

“Desfilar na Grande Rio será um momento de profunda conexão com a minha terra, o Pará. O enredo fala do nosso povo, da encantaria e da minha querida Cabocla Mariana, uma presença muito forte nos nossos rituais. Ser convidada para estar no Abre-Alas, ao lado de Dira Paes e Naeme. E como se não bastasse essa felicidade, estava de férias em Portugal quando recebi uma ligação muito especial. Era um amigo de longa data, alguém que conheço desde os meus 13 anos, me convidando para dividir com ele um momento único. Esse amigo é Milton Nascimento. Dentro da música, ele é um dos meus únicos amigo verdadeiros, daqueles que fazem parte da vida, da família. Então, esta noite será um turbilhão de emoções: sair da Grande Rio, correr para trocar de roupa e, na sequência, estar com outros grandes amigos celebrando esse artista gigante que é Milton Nascimento, na Portela.”, declarou Fafá de Belém.