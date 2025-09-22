Casa é arrastada durante passagem de tornado por Santa Catarina

Imóveis tiveram telhados parcialmente destruídos e diversas árvores foram tombadas; ninguém ficou ferido

A Defesa Civil de Santa Catarina (SC) confirmou a ocorrência de um tornado no Oeste do Estado. O fenômeno ocorreu no sábado (20) e provocou estragos na região. Na cidade de Barra Bonita, uma casa foi arrastada até parar em cima de um carro. Outros imóveis também tiveram telhados parcialmente destruídos e diversas árvores foram tombadas. Segundo o governo, apesar da destruição provocada pelas tempestades severas ninguém ficou ferido.

A equipe de monitoramento da Secretaria da Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina realiza o acompanhamento das tempestades em tempo real, com envio de alertas para a população. De acordo com a Defesa Civil, o tempo segue instável em Santa Catarina. Há condições para temporais mais intensos nas áreas do Vale do Itajaí e Norte catarinense.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nátaly Tenório