Casa é arrastada durante passagem de tornado por Santa Catarina

Imóveis tiveram telhados parcialmente destruídos e diversas árvores foram tombadas; ninguém ficou ferido

  • Por Jovem Pan
  • 22/09/2025 15h42
Uma casa foi parar em cima de um carro Uma casa foi parar em cima de um carro em SC Uma casa foi parar em cima de um carro

A Defesa Civil de Santa Catarina (SC) confirmou a ocorrência de um tornado no Oeste do Estado. O fenômeno ocorreu no sábado (20) e provocou estragos na região. Na cidade de Barra Bonita, uma casa foi arrastada até parar em cima de um carro. Outros imóveis também tiveram telhados parcialmente destruídos e diversas árvores foram tombadas. Segundo o governo, apesar da destruição provocada pelas tempestades severas ninguém ficou ferido.

A equipe de monitoramento da Secretaria da Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina realiza o acompanhamento das tempestades em tempo real, com envio de alertas para a população. De acordo com a Defesa Civil, o tempo segue instável em Santa Catarina. Há condições para temporais mais intensos nas áreas do Vale do Itajaí e Norte catarinense.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nátaly Tenório 

