Companhias aéreas ampliam voos para atender demanda da COP30 em Belém

Com a aproximação da COP30, que ocorrerá em Belém (PA) em novembro, as companhias aéreas estão se preparando para atender à demanda crescente. O ministro do Turismo, Celso Sabino, revelou que as empresas brasileiras irão aumentar a oferta de assentos em mais de 25%, totalizando mais de 245 mil lugares disponíveis. Além disso, os voos internacionais também terão um incremento significativo, passando de 22 para 31, o que representa um crescimento de 44%.

A Gol Linhas Aéreas se destaca nesse cenário, com a previsão de operar 600 voos, o que representa um aumento de 230% em comparação ao mesmo período do ano anterior. A companhia irá disponibilizar 56.730 assentos e introduzirá novas rotas, como as ligações diretas entre Belém e Fortaleza, além de Belém e Salvador. Também está programado um voo internacional para Miami.

A Latam, por sua vez, planeja um aumento de 48% na oferta de voos em relação a novembro de 2024. Entre as novidades, está a inclusão de um voo direto de Bogotá, que será realizado três vezes por semana. A companhia também irá aumentar a frequência das rotas que ligam Belém a Guarulhos e Brasília, ampliando assim suas operações na região.

A Avianca anunciou a criação de uma nova rota entre Belém e Bogotá, com três voos semanais a partir do dia 27 de outubro. A Azul, por sua parte, programou 646 voos entre 9 e 22 de novembro, oferecendo 103,6 mil assentos e conectando diversas localidades do Brasil.

Por fim, a TAP Air Portugal também se prepara para atender a demanda, oferecendo seis voos semanais de Belém para Lisboa. A companhia está aberta a aumentar a capacidade de voos, dependendo da procura.

Publicado por Nícolas Robert

*Reportagem produzida com auxílio de IA