Criança prende cabeça em forma de bolo e precisa de bombeiros para remover; veja vídeo

De acordo com o Corpo de Bombeiros, caso aconteceu no dia 16 de março; objeto foi retirado em segurança, não houve trauma

Divulgação/Corpo de Bombeiros Criança fica com cabeça presa na forma de bola



Uma criança ficou com a cabeça presa em uma forma de bolo na Praia Grande, litoral de São Paulo, no último dia 16. Segundo o corpo de bombeiros, eles foram acionados por volta das 18h47. “O objeto foi retirado em segurança, não houve traumas, por essa razão, sem necessidades de translado ao Pronto-Socorro”, diz o comunicado do órgão, que também informou que a “família acompanhou todo o atendimento”.

Um vídeo compartilhado com a equipe da Jovem Pan, mostra a criança chorando enquanto os bombeiros usam uma ferramenta para conseguir quebrar a forma e retirar a cabeça do menor em segurança. Ao fim da operação, todos presentes no momento batem palma com o êxito da operação.

Confira o momento: