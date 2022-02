Defesa Civil de Petrópolis emite alerta de fortes chuvas nesta sexta; moradores recebem SMS

Previsão é que temporais continuem no município até o sábado, 19, acompanhados por descargas elétricas e rajadas de vento forte

CARLOS ELIAS JUNIOR/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Cidade trabalha com ações de buscas e resgate de pessoas desaparecidas após as chuvas da terça-feira



A Defesa Civil de Petrópolis está enviando mensagens de texto (SMS) para moradores do município com alertas meteorológicos. A estimativa do órgão é que temporais voltem a castigar o município nesta quinta-feira, 17. “Previsão de chuva forte a moderada a tarde e noite de hoje em Petrópolis. Permaneçam em locais seguros”, diz a SMS. O último boletim meteorológico também alerta para os temporais, que podem “vir acompanhados por descargas elétricas e rajadas de vento forte”, diz comunicado conjunto entre a Prefeitura e a Defesa Civil. “Solicitamos à população que fique atenta aos alertas emitidos”, completa a mensagem. A previsão é que as pancadas de chuva também continuem nesta sexta-feira e no sábado.

Os avisos acontecem em um momento que a cidade trabalha com ações de buscas e resgate de pessoas desaparecidas após as chuvas da terça-feira, quando o volume de precipitação ultrapassou a previsão de todo o mês de fevereiro, causando inundações, deslizamentos de terra, soterramentos e deixando ao menos 431 desabrigados. Até o momento, 104 corpos de vítimas fatais já foram localizados, sendo 33 delas identificadas. Outras 35 pessoas permanecem desaparecidas, segundo monitoramento do Ministério Público do Rio de Janeiro.