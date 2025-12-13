Defesa Civil emite alerta para frente fria em SP até terça-feira

Previsão é de tempestades, chuvas fortes, ventos fortes, raios e granizo para todo o estado

Renato S. Cerqueira/Ato Press/Estadão Conteúdo A expectativa da Defesa Civil é de acumulado alto de chuvas para a Grande São Paulo



A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu na sexta-feira (12) alerta para passagem de uma frente fria em todo território paulista deste sábado (13) até terça (16). Há previsão de tempestades, chuvas fortes, ventos fortes, raios e granizo.

As regiões sul, central e leste do estado devem apresentar maior instabilidade neste sábado. Para o domingo (14), a previsão é de que a frente fria fique “praticamente parada” no litoral paulista, onde o tempo ficará fechado com chuva frequente ao longo do dia.

A partir de segunda (15), a frente fria começa a avançar em direção ao Rio de Janeiro. De acordo com a Defesa Civil, o sistema vai favorecer a entrada de ventos úmidos do mar, o que resultará em chuvas persistentes na faixa leste de São Paulo.

A previsão do órgão é de acumulado muito alto de chuvas para regiões de Araraquara, Bauru, Campinas, Itapeva, Marília, Presidente Prudente, Registro e Sorocaba.

Já para a Baixada Santista, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira, Vale do Paraíba e regiões de Barretos, Franca, Ribeirão Preto e metropolitana de São Paulo, a previsão é de acumulado alto.

Para regiões de Araçatuba e São José do Rio Preto a previsão, a Defesa Civil prevê acumulado médio.

Segundo o órgão, a frente fria não tem ligação com o ciclone extratropical que atingiu a Grande São Paulo na quarta (10).