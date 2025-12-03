Delegado do caso Taynara contesta versão do suspeito

Em seu depoimento, Douglas Alves da Silva negou qualquer conhecimento prévio da vítima

Reprodução/WhatsApp Douglas contou que estava em um bar com um amigo quando uma briga se iniciou



O delegado Augusto Bicego, que lidera as investigações do trágico caso de atropelamento e arrastamento de uma mulher na Marginal Tietê, em São Paulo, falou com exclusividade a Jovem Pan, no programa Morning Show, sobre o depoimento do principal suspeito, Douglas Alves da Silva, de 26 anos. Durante sua prisão, Douglas foi encontrado com R$ 2.300, que alegou ser destinado ao pagamento de um advogado. Em seu depoimento, ele negou qualquer conhecimento prévio da vítima, Taynara, e reafirmou que a quantia era para custear sua defesa legal. Douglas contou que estava em um bar com um amigo quando uma briga se iniciou, e ele foi agredido por Lucas, que estava com Taynara. Após o conflito, Douglas afirmou ter tentado apenas assustar o casal com uma manobra de carro, mas acabou atingindo Taynara.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O delegado Bicego ressaltou que a versão apresentada por Douglas não é sustentada pelas evidências coletadas até o momento. Testemunhas afirmam que Douglas e Taynara mantiveram um relacionamento amoroso no passado, sugerindo que o crime pode ter sido motivado por ciúmes. Além disso, há suspeitas de que Douglas também tentou atingir Lucas, que acompanhava Taynara, o que está sendo investigado como uma tentativa de homicídio.

Imagens de câmeras de segurança capturaram o momento em que Taynara foi atropelada e arrastada pelo veículo, desmentindo a alegação de Douglas de que não percebeu a presença da vítima sob o carro. O caso gerou uma enorme comoção social, especialmente após a divulgação de que Taynara teve as pernas amputadas em decorrência do incidente. O delegado Bicego afirmou que, além da acusação de feminicídio tentado, outras acusações podem ser formuladas contra Douglas para aumentar sua pena, como tentativa de homicídio de Lucas.

*Reportagem produzida com auxílio de IA