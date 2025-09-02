Jovem Pan > Notícias > Brasil > Dengue e chikungunya custaram R$ 1,2 bilhão ao SUS entre 2015 e 2024

Dengue e chikungunya custaram R$ 1,2 bilhão ao SUS entre 2015 e 2024

Cálculo dos custos foi baseado em hospitalizações, mortalidade e anos de vida perdidos

  • Por Jovem Pan
  • 02/09/2025 12h54
  • BlueSky
jcomp/Freepik MOsquito da dengue De janeiro a agosto de 2025, foram registrados 1,5 milhões de casos prováveis de dengue

O sistema de saúde brasileiro enfrenta um desafio financeiro significativo devido aos casos de dengue e chikungunya, com gastos que ultrapassaram 1,2 bilhão de reais entre 2015 e 2024. O cálculo dos custos foi baseado em hospitalizações, mortalidade e anos de vida perdidos, com um total de 1.125.209 casos de chikungunya, dos quais quase 2% resultaram em internações. Em relação à dengue, foram registrados 13.741.408 casos, levando a quase 500.000 internações. A consultoria brasileira na gestão de saúde realizou o levantamento dos custos, que reflete a pressão sobre o sistema de saúde do país.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

O painel de arboviroses, monitorado pelo Ministério da Saúde, revelou que, de janeiro a agosto de 2025, foram registrados 1,5 milhões de casos prováveis de dengue, resultando em 1.609 mortes e 354 casos em investigação. No mesmo período, a chikungunya contabilizou 120.000 casos prováveis, com 110 mortes confirmadas e 70 casos em investigação. Esses números ressaltam a importância de medidas preventivas, como a eliminação de recipientes que possam acumular água, principal foco de proliferação dos mosquitos transmissores. A prevenção, através da limpeza de quintais e terrenos baldios, é crucial para evitar a proliferação dos mosquitos.

Com informações de Danúbia Braga

Leia também

Cratera na Marginal Tietê deve ser resolvida apenas em 2026
Polícia do Senado faz varredura com cão farejador no STF prestes ao julgamento do núcleo 1 
PF deflagra Operação Lauandi contra fraudes cibernéticas e lavagem de dinheiro

*Reportagem produzida com auxílio de IA

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >