Dengue e chikungunya custaram R$ 1,2 bilhão ao SUS entre 2015 e 2024

O sistema de saúde brasileiro enfrenta um desafio financeiro significativo devido aos casos de dengue e chikungunya, com gastos que ultrapassaram 1,2 bilhão de reais entre 2015 e 2024. O cálculo dos custos foi baseado em hospitalizações, mortalidade e anos de vida perdidos, com um total de 1.125.209 casos de chikungunya, dos quais quase 2% resultaram em internações. Em relação à dengue, foram registrados 13.741.408 casos, levando a quase 500.000 internações. A consultoria brasileira na gestão de saúde realizou o levantamento dos custos, que reflete a pressão sobre o sistema de saúde do país.

O painel de arboviroses, monitorado pelo Ministério da Saúde, revelou que, de janeiro a agosto de 2025, foram registrados 1,5 milhões de casos prováveis de dengue, resultando em 1.609 mortes e 354 casos em investigação. No mesmo período, a chikungunya contabilizou 120.000 casos prováveis, com 110 mortes confirmadas e 70 casos em investigação. Esses números ressaltam a importância de medidas preventivas, como a eliminação de recipientes que possam acumular água, principal foco de proliferação dos mosquitos transmissores. A prevenção, através da limpeza de quintais e terrenos baldios, é crucial para evitar a proliferação dos mosquitos.

