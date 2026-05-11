‘Disse que eu ia levar um tiro’, conta empregada torturada após ser acusada de furto

A vítima contou ainda que, antes de o anel ser encontrado, já havia aceitado a possibilidade de não sair viva do local

imagem// print tv globo Jovem de 19 anos conta sobre agressões sofridas após ser acusada de roubar um anel de sua patroa



Uma empregada doméstica de 19 anos, grávida de cinco meses, contou ao Fantástico, da TV Globo, as torturas que teria sofrido após ser acusada do roubo de um anel. Segundo ela, as agressões foram cometidas pela patroa e por um policial militar.

A vítima, identificada como Samara Regina Duarte, trabalhava em uma das casas de um condomínio em São Luís, no Maranhão, para a empresária Carolina Sthela Ferreira dos Anjos.

De acordo com Samara, no dia anterior ao ocorrido, a empresária informou sobre o desaparecimento do anel. A jovem relatou à polícia que procurou o objeto das 16h às 21h.

No dia seguinte ao sumiço, um amigo da empresária foi até a residência pouco depois das 7h. Samara afirmou que o homem a ameaçou com uma arma para obrigá-la a confessar o suposto furto.

“Falava que, se o anel não aparecesse, eu ia levar um tiro”, disse.

A vítima contou ainda que, antes de o anel ser encontrado, já havia aceitado a possibilidade de não sair viva do local. Segundo o depoimento, o homem teria puxado seus cabelos, a jogado no chão e dado socos em seu pescoço e nas costas.

Depois, o anel foi encontrado em um cesto de roupas sujas.

Em áudios divulgados pelo Fantástico, a empresária descreve como teria intimidado Samara. ““Ele [ policial] já veio com uma ‘jumenta’ de uma arma, chega a brilhar. ‘Samara, faz favor, vem cá! Ontem sumiu meu anel, você sabe que aqui não entrou ninguém de fora, só a gente. A única pessoa estranha é você e meu anel não tem perna e nem asa pra andar voando, então eu quero que você vá pegar meu anel de onde você botou’.”

Os acusados negam participação no caso, mas já foram presos pela polícia.