Em pronunciamento, Bolsonaro exalta combate à Covid-19: ‘Não faltaram recursos’

Ao lado da primeira-dama Michelle Bolsonaro, o presidente da República desejou boas festas aos brasileiros e destacou as medidas adotadas pelo governo durante a pandemia

Reprodução Jair Bolsonaro ao lado da primeira-dama Michelle Bolsonaro durante pronunciamento



O presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), fez um pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão na noite desta quinta-feira, 24. Nele, o chefe do Executivo desejou um feliz Natal e um próspero Ano Novo a todos, além de ter destacado as medidas do governo no combate à pandemia da Covid-19, o principal desafio da gestão em 2020. “Não faltaram recursos e equipamentos para todos os estados e municípios no combate ao coronavírus, dentre outras ações”, disse o mandatário ao lado da sua esposa e primeira-dama Michelle Bolsonaro. Veja o vídeo completo ao final do texto.

No pronunciamento, Bolsonaro afirmou que tomou medidas que fizeram o Brasil preservas vidas e empregos, reafirmando que a saúde e a economia caminham juntas. “Instituímos o auxílio emergencial, que ajudou milhões de famílias, facilitamos e ampliamos o crédito para as pequenas e microempresas, custeamos parte dos salários dos trabalhadores, salvando milhões de empregos. Nossos esforços sempre tiveram como foco principal a preservação da vida e de empregos, pois saúde e economia caminham juntas, lado a lado”, falou o presidente no dia em que o Ministério da Saúde informou que quase 190 mil brasileiros morreram devido à Covid-19.

“As famílias, as empresas, os trabalhadores, formais e informais, tiveram que mudar suas rotinas e modo de viver. Essa pandemia que impactou o planeta exigiu responsabilidade, coragem e esforço de todos os líderes mundiais”, complementou Bolsonaro, que destacou a árdua missão que todos os governantes do planeta tiveram no ano e se solidarizou com as pessoas que perderam familiares por causa do novo coronavírus .”No dia 25 de dezembro, celebraremos uma das maiores e mais importantes festas do cristianismo: o Natal. Nessa ocasião, solidarizo-me, particularmente, com as famílias que perderam seus entes queridos neste ano. Externo meus sentimentos, pedindo a Deus que conforte os corações de todos.”

Assista ao vídeo abaixo: