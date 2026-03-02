Embaixador do Irã agradece governo Lula por nota contra ataques de Israel e dos EUA
Abdollah Nekounam, embaixador do Irã no Brasil, agradeceu, nesta segunda-feira (2), a nota divulgada pelo Itamaraty no final de semana, em que o governo brasileiro criticou os ataques promovidos por Israel e pelos EUA contra os iranianos.
“Acreditamos e vemos essa ação por parte do governo brasileiro como valorosa, destacando soberania, integridade territorial e independência dos governos”, afirmou Nekounam, em entrevista a jornalistas brasileiros.
O embaixador disse que o presidente Donald Trump “rasgou” o acordo nuclear com o Irã, em 2018. O acordo foi firmado durante o governo Barack Obama e envolvia as maiores potências mundiais.
Abdollah Nekounam afirmou que os estudos iranianos relacionados a questões nucleares acontecem para fins pacíficos. Ele também disse que definirão “as consequências no campo de batalha”.
Irã diz que não negociará com os EUA
Após os ataques aéreos dos EUA e de Israel contra o Irã, o poderoso chefe do Conselho de Segurança Nacional iraniano, Ali Larijani, negou qualquer negociação com o governo americano. “Não negociaremos com os EUA”, declarou Larijani nesta segunda-feira (2), em publicação nas redes sociais. Ele desmentiu as notícias veiculadas pela imprensa de que representantes iranianos teriam tentado iniciar conversas com Washington.
Larijani também acusou o presidente americano Donald Trump de ter “mergulhado a região no caos com seus ‘sonhos ilusórios’”. Ele acrescentou que Trump agora está preocupado com as perdas entre as forças americanas.
Desde o início dos ataques dos EUA e de Israel, 555 pessoas foram mortas no Irã, segundo dados oficiais. “Como resultado dos ataques terroristas EUA-Sionismo em várias regiões do nosso país, 131 cidades foram afetadas até o momento e, lamentavelmente, 555 de nossos compatriotas foram mortos”, declarou a Cruz Vermelha Iraniana nesta segunda-feira (2), por meio das redes sociais.
*com informações da AFP
