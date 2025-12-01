Entenda o caso do CAC procurado por matar vigia em shopping de Palmas

Câmeras registraram o momento em que Waldecir José de Lima Júnior, 40, atira na região abdominal da vítima

O vigia Dhemis Augusto Santos, 35, foi morto após uma discussão no estacionamento de um shopping na região central de Palmas, na noite de sábado (29). Câmeras registraram o momento em que Waldecir José de Lima Júnior, 40, atira na região abdominal da vítima. Dhemis foi socorrido, mas não resistiu.

Quem é o suspeito

Waldecir é registrado como Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC). Esse registro não autoriza porte de arma em locais públicos, apenas transporte para treinos e competições. Ele está com prisão preventiva decretada e é considerado foragido.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito dirigia um carro de luxo e foi advertido pelo vigia após estacionar irregularmente e atingir uma baliza do estacionamento. A abordagem gerou a discussão que antecedeu o disparo.

Em 2013, Waldecir foi condenado por porte ilegal de arma após ser flagrado armado em uma churrascaria de Palmas. Na ocasião, tentou se identificar como policial civil. A condenação foi definida pelo Tribunal de Justiça, e a pena acabou convertida em prestação de serviços à comunidade.

A Polícia Civil investiga o caso na 1ª DHPP, e a polícia divulgou um cartaz de procurado para auxiliar nas buscas.