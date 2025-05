Entidade judaica atribui assassinatos de funcionários da embaixada de Israel nos EUA a antissemitismo

Fisesp expressou sua solidariedade às famílias das vítimas e lamentou o ocorrido, enfatizando que discursos que atacam a ‘legítima defesa do Estado de Israel’

A Federação Israelita do Estado de São Paulo (Fisesp) responsabilizou o antissemitismo e as críticas direcionadas a Israel pela morte de dois funcionários da Embaixada de Israel nos Estados Unidos. A entidade expressou sua solidariedade às famílias das vítimas e lamentou o ocorrido, enfatizando que discursos que atacam a “legítima defesa do Estado de Israel” contribuem para o aumento do antissemitismo. Em resposta ao crime, a Federação Árabe Palestina do Brasil (Fepal) alertou que o assassinato não deve ser utilizado como justificativa para silenciar as críticas às ações israelenses na Faixa de Gaza, que são vistas por muitos países como genocídio. A Fepal condenou o ato violento e ressaltou a importância de manter o foco nas questões que envolvem a situação na Palestina.

O ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, também se manifestou, associando os assassinatos a “falsas acusações contra Israel”. O crime ocorre em um contexto de crescente pressão internacional sobre as ações de Israel em Gaza, com países como Inglaterra, França e Canadá expressando suas preocupações e condenações. O governo brasileiro, por sua vez, defendeu que o presidente Lula não fez declarações preconceituosas contra a comunidade judaica, mas criticou as ações do governo israelense e pediu um cessar-fogo. A Secretaria de Comunicação da Presidência reiterou sua posição contra o antissemitismo e crimes de ódio, condenando o assassinato e enfatizando a necessidade de diálogo e respeito entre as nações.

