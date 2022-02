Festa de Iemanjá de 2022 acontece sem a presença do público; veja como foi

Por causa da Covid-19, autoridades decidiram realizar a celebração em a presença de devotos e turistas pelo segundo ano consecutivo

MAURO AKIIN NASSOR/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Evento não contou com a participação do público por causa do avanço da pandemia de Covid-19



Pelo segundo ano consecutivo, a tradicional Festa de Iemanjá, realizada anualmente em Salvador, na Bahia, aconteceu sem públicos por causa da pandemia de Covid-19. Devido ao aumento no número de casos da doença, as praias do Rio Vermelho foram fechadas nesta quarta-feira, 2, data da celebração. Entretanto, mesmo sem a presença tradicional do público, a orixá foi celebrada com um presente levado diretamente ao mar no bairro do Rio Vermelho. Desde a noite de terça, 1º, a Guarda Civil Municipal atuou na orientação das pessoas que desejavam deixar oferendas para a Rainha do Mar. De acordo com a prefeitura muitos moradores estiveram na região durante a noite, antecipando as celebrações e saudando Iemanjá. A celebração à Rainha das Águas atrai multidões de devotos, turistas e praticantes de outras religiões e foi reconhecida como Patrimônio Cultural de Salvador em 2020.