Flotilha com ajuda humanitária para Gaza afirma que barco foi atacado por drone; Tunísia nega  

Com objetivo de ‘abrir um corredor humanitário e pôr fim ao genocídio em curso do povo palestino’, cerca de 20 embarcações partiram no início do mês de Barcelona com destino à Palestina

gazafreedomflotilla/Instagram A flotilha conta com a presença da ambientalista Greta Thunberg, entre outras personalidades, como o brasileiro Thiago Ávila.



A flotilha que partiu com ativistas e ajuda humanitária para Gaza afirmou na madrugada desta terça-feira (9) que uma de suas embarcações foi atacada por um drone perto da Tunísia, mas o governo do país negou a presença dos aparelhos na região. Mais de mil pessoas receberam a flotilha no domingo no país do norte da África, um grupo de quase 20 embarcações que zarpou no início do mês de Barcelona com destino ao devastado território palestino.

A flotilha conta com a presença da ambientalista Greta Thunberg, entre outras personalidades, como o brasileiro Thiago Ávila. O objetivo é “abrir um corredor humanitário e pôr fim ao genocídio em curso do povo palestino” no contexto da guerra entre Israel e Hamas, segundo os organizadores. Nas primeiras horas da terça-feira, a Flotilha Global Sumud denunciou na rede social Instagram que um dos barcos “foi atingido pelo que se suspeita ser um drone” em águas tunisianas.

A organização compartilhou um vídeo de uma câmera de segurança instalada no barco, no qual se ouve um zumbido. Em seguida, um ativista grita e recua antes de uma explosão ser ouvida. Um clarão ilumina a área. O incêndio provocado no convés foi rapidamente extinto, constatou um jornalista da AFP presente na localidade Sidi Bou Said, próxima à capital da Tunísia.

Centenas de pessoas se reuniram no porto da localidade e gritaram “Palestina livre, Palestina livre”. A flotilha afirmou que as seis pessoas a bordo estavam sãs e salvas, informou sobre danos materiais e denunciou “atos de agressão destinados a descarrilar [sua] missão”. A Guarda Nacional tunisiana, no entanto, afirmou depois do incidente que não havia detectado “nenhum drone” após o anúncio da flotilha.

“Segundo as conclusões preliminares, houve um incêndio nos coletes salva-vidas a bordo de um barco ancorado a 50 milhas do porto de Sidi Bou Said e procedente da Espanha”, assegurou à AFP Houcem Eddine Jebabli, porta-voz da guarda tunisiana. As informações que indicam a presença de um drone “carecem de fundamento”, insistiu a Guarda Nacional em um comunicado posterior publicado em sua página oficial no Facebook, no qual cogitava a hipótese de que o fogo teria sido causado por um cigarro.

O ativista brasileiro Thiago Ávila publicou no Instagram um vídeo com o testemunho de outro membro da flotilha que afirma ter visto um drone. “Foi sem dúvida um drone que lançou uma bomba”, afirmou o homem, identificado como Miguel. A relatora especial da ONU para os Territórios Palestinos, Francesca Albanese, que mora na Tunísia e seguiu durante a noite para o porto, compartilhou na rede social X o vídeo da câmera de segurança do barco.

*Com informações da AFP