Governador do Rio anuncia linha de créditos para empreendedores de Petrópolis

Governador também sancionou duas leis que devem beneficiar o município e os moradores afetados pela destruição causada pelas fortes chuvas que atingiram a região

Reprodução/Twitter @claudiocastroRJ Governador esteve nos locais atingidos pelas chuvas e disse que o governo está trabalhando para auxiliar a população local



O governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, apresentou o Programa Reconstruir Petrópolis da AgeRio (Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro), que destinará linha de crédito para empreendedores da cidade, que foi fortemente atingida por chuvas nos últimos dias. O programa foi anunciado na tarde desta quinta-feira, 17, pelo mandatário, que está na cidade acompanhando o trabalho de resgate das vítimas. Além disso, Castro sancionou duas leis que devem beneficiar os moradores. A primeira autoriza o repasse de R$ 30 milhões do Fundo Especial da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) para a prefeitura de Petrópolis. A segunda prorrogou o calendário de pagamento de IPVA e ICMS na cidade para o segundo semestre de 2022. As duas leis foram publicada no Diário Oficial hoje.

“Todos os nossos esforços estão sendo empregados para socorrer Petrópolis e levar mais assistência aos seus moradores e comerciantes. Neste momento, a prorrogação do pagamento de impostos é uma medida mais do que necessária para a população e a economia local. Somado a isso, o recurso emergencial que será doado ao município ajudará no processo de reconstrução da cidade, que é o nosso objetivo. Parabenizo a Assembleia por essa iniciativa. O Rio de Janeiro está unido por Petrópolis e sua população”, disse Castro. O município foi atingido por fortes chuvas na noite de terça-feira, 15, que gerou um “cenário de guerra”, segundo Castro. Até o momento, já foram confirmadas 106 mortes causadas pelas chuvas e mais de 100 pessoas estão desaparecidas. Mais de 400 pessoas foram desabrigadas pelo temporal que atingiu a região. As autoridades seguem realizando buscas para encontrar os desaparecidos.