Incêndio atinge prédio histórico no Rio de Janeiro 

Edifício em questão que foi atingido foi o Touring Club, inaugurado em 1928 e tombado em 1960; não houve vítimas

Reprodução/Corpo de Bombeiros

Um incêndio atingiu um prédio histórico do Rio de Janeiro na madrugada deste sábado (18). Segundo o Corpo de Bombeiros, o chamado foi ocorrido por volta das 00h32 e cerca de 20 militares foram mobilizados para atuarem no combate às chamas, que atingiram um restaurante.

“A ação rápida impediu a propagação do fogo para outras áreas do imóvel.”, informou o Corpo de Bombeiros em uma publicação no X (antigo Twitter). “A ocorrência foi finalizada às 2h39, sem registro de vítimas. Foram empregadas viaturas de combate a incêndio, salvamento e apoio operacional.”, acrescentou.

O prédio em questão que foi atingido foi o edifício histórico do Touring Club, inaugurado em 1928 e tombado em 1960. Após anos fechado, foi reinaugurado este ano como centro gastronômico e conta com três restaurantes e um bar e está sendo explorado pelo grupo de restaurantes Belmonte.

Segundo o prefeito Eduardo Cavaliere, o fogo teria começado numa fritadeira elétrica deixada ligada na cozinha de um restaurante e bar, que funciona na área externa do prédio.