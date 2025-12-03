Jovem Pan > Notícias > Brasil > Incêndio de grandes proporções atinge pavilhão da Ceasa no RJ

Incêndio de grandes proporções atinge pavilhão da Ceasa no RJ

Fogo começou na madrugada desta quarta (3) e já destruiu parte da maior central de abastecimento do estado; até o momento, não há registro de vítimas

  • 03/12/2025 06h28 - Atualizado em 03/12/2025 06h48
Divulgação/Corpo de Bombeiros Chamas atingem o pavilhão 43 da Ceasa | Divulgação/Corpo de Bombeiros Área segue com risco de novos focos

O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro foi acionado por volta de 1h40 desta quarta-feira (3) para conter um incêndio de grandes proporções em um dos pavilhões da Ceasa, em Irajá, na Zona Norte da capital. Ao menos 15 lojas foram destruídas pelas chamas.

Até o momento, não há registro de feridos.

O fogo atinge o pavilhão 43, que abriga 24 estabelecimentos dedicados à venda de hortifrutigranjeiros.

Testemunhas relatam que o incêndio teria começado em uma loja de alimentos e, devido ao grande volume de materiais inflamáveis na área, se espalhou rapidamente para os demais boxes.

*Em atualização 

