Incêndio na Reserva Ecológica do IBGE em Brasília termina com duas mortes

Vítimas Valmir de Souza e Silva e Manoel José de Souza Neto tinham 65 anos e ocupavam cargo de Técnicos em Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas

Divulgação/IBGE Valmir de Souza e Silva e Manoel José de Souza Neto morreram em incêndio na Reserva Ecológica do IBGE



Um incêndio ocorreu na tarde de terça-feira (29) nas proximidades da Reserva Ecológica do IBGE, localizada em Brasília, conforme comunicado oficial da presidência do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Durante as operações de combate ao fogo, que ameaçava se espalhar para a reserva, dois servidores do órgão, que faziam parte da brigada de incêndio, perderam suas vidas.

As vítimas foram identificadas como Manoel José de Souza Neto, de 65 anos, que ocupava o cargo de Técnico em Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas e estava na instituição desde 18 de fevereiro de 1982, e Valmir de Souza e Silva, também de 65 anos, que exercia a mesma função e foi admitido em 22 de junho de 1981.

Em decorrência da tragédia, a presidência do IBGE declarou luto oficial de três dias. A Superintendência do órgão no Distrito Federal está prestando assistência às famílias dos falecidos e adotando as providências necessárias.

Presidente Lula lamenta tragédia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prestou solidariedade às famílias, aos colegas de trabalho e a todos que se dedicam diariamente à proteção do meio ambiente. “Esses trabalhadores estavam cumprindo sua missão com coragem e comprometimento, defendendo o nosso país, a nossa biodiversidade e o nosso povo”, lamentou Lula, em nota nesta quarta-feira (30).

O presidente recordou de ações do governo federal contras os incêndios florestais e os efeitos da emergência climática e afirmou que, “ainda há muito a fazer”. “Vamos seguir investindo, com seriedade e responsabilidade, para proteger vidas humanas, as florestas brasileiras e o futuro das próximas gerações”, ressaltou.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Veja a seguir:

Lamento profundamente a trágica perda dos dois servidores do IBGE durante o combate ao incêndio florestal no Distrito Federal. Minha solidariedade e meu abraço às famílias, aos colegas de trabalho e a todos que se dedicam diariamente à proteção do meio ambiente. Esses… — Lula (@LulaOficial) July 30, 2025

Publicado por Nícolas Robert

*Reportagem produzida com auxílio de IA