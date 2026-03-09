Investigados por estupro coletivo comemoraram crime: ‘Mãe de alguém teve que chorar’

Grupo gravou imagens na saída do apartamento com piadas sobre o caso; eles estão detidos, e a Polícia Civil apura relatos de outras duas vítimas

Reprodução / TV Globo Câmeras de segurança flagraram menor e vítima entrando em apartamento, em Copacabana



Instantes após o estupro de uma estudante de 17 anos em um apartamento em Copacabana, no Rio de Janeiro, os investigados pelo crime, um adolescente e quatro homens, gravaram imagens no elevador do prédio com comemorações e piadas em tom de deboche.

O registro mostra o grupo na saída do local do crime. Na gravação, um dos investigados diz: “A mãe de alguém teve que chorar, porque as nossas mães hoje…”. Os detalhes da investigação foram obtidos pelo Fantástico, da TV Globo.

O crime aconteceu em 31 de janeiro, quando a estudante foi levada ao endereço por um colega e encontrou os outros quatro homens no imóvel. De acordo com as investigações, a vítima recusou a interação com o grupo antes de ser trancada em um cômodo e sofrer o estupro.

Os cinco investigados estão detidos, incluindo o adolescente, que se apresentou à polícia em Belford Roxo sob mandado de internação. Os quatro adultos, identificados como Bruno Felipe dos Santos Allegretti (18 anos), João Gabriel Xavier Berthô (19 anos), Mattheus Veríssimo Zoel Martins (19 anos) e Vitor Hugo Oliveira Simonin (18 anos), já haviam se entregado em delegacias, dias antes, para o cumprimento de mandados de prisão.

Mais relatos contra os suspeitos

Parte do grupo estudava no Colégio Pedro II, mesma instituição de ensino da estudante, ou na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio). Após a repercussão das prisões, a Polícia Civil recebeu o relato de mais duas adolescentes com denúncias de estupro contra os mesmos suspeitos, o que resultou na abertura de novos inquéritos para a apuração dos casos.

De acordo com o delegado Ângelo Lages, da 12ª Delegacia de Polícia, de Copacabana, os casos ocorreram em outubro de 2023 e em outubro de 2025 e estão sob investigação.

Lages informou que a vítima de 2023 tinha 14 anos à época. Ela tinha um relacionamento com o mesmo adolescente envolvido no caso de Copacabana e foi atraída por ele para um apartamento no bairro do Maracanã. No imóvel, estavam Mattheus Veríssimo Zoel Martins e outro rapaz chamado Gabriel.

“Um relato exatamente igual ao da vítima atual”, declarou o delegado que está à frente das investigações.

A vítima de 2025, segundo Larges, relatou ter sido estuprada durante uma festa estudantil. Ela é aluna do Colégio Pedro II, onde os suspeitos estudam. A jovem disse que foi violentada por Vitor Hugo Oliveira Simonim, filho do ex-subsecretário estadual de Governança, Compliance e Gestão Administrativa José Carlos Costa Simonim, que foi exonerado após o episódio de Copacabana ser noticiado.

*com informações do Estadão Conteúdo e da Agência Brasil