Estupro coletivo em Copacabana: adolescente indiciado se entrega à polícia

Com a apreensão do jovem, a Secretaria de Polícia do Rio de Janeiro informou que todos os cinco envolvidos no episódio foram capturados

Divulgação Acusados de estuprar uma jovem de 17 anos no Rio de Janeiro



O adolescente envolvido no caso de estupro coletivo em Copacabana, no Rio de Janeiro, entregou-se nesta sexta-feira (6) na 54ª Delegacia de Polícia, de Belford Roxo. Com a apreensão do jovem, a Secretaria de Polícia do Rio de Janeiro (Sepol) comunicou que todos os envolvidos no episódio foram capturados.

Na quinta-feira (5), a Vara de Infância e Juventude da Capital do Rio de Janeiro expediu mandado de busca e apreensão contra o adolescente, apontado como articulador do crime. Depois que a polícia apresentou “novos elementos” sobre outro episódio de violência sexual com dinâmica semelhante, a Justiça decidiu reverter a representação inicial de aplicação de medida socioeducativa contra o jovem.

“A medida foi considerada necessária para garantir a ordem pública, diante da possível reiteração infracional e também para assegurar a segurança pessoal do próprio adolescente, em razão da ampla repercussão social do caso”, comunicou o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ).

Estupro coletivo em Copacabana

Segundo as investigações, uma adolescente de 17 anos foi atraída por um colega da escola (também menor de idade) a um apartamento em Copacabana em 31 de janeiro deste ano. Ao chegar ao local, a jovem percebeu a presença de quatro homens. Ela se recusou a se envolver com eles, mas foi trancada em um quarto.

Nesse local, de acordo com as autoridades, os suspeitos forçaram a adolescente a ter relações sexuais e a submeteram a graves violências física e psicológica. A Polícia Civil do Rio de Janeiro identificou e indiciou cinco pessoas:

Bruno Felipe dos Santos Allegretti , 18 anos;

, 18 anos; João Gabriel Xavier Berthô , 19 anos;

, 19 anos; Mattheus Veríssimo Zoel Martins , 19 anos;

, 19 anos; Vitor Hugo Oliveira Simonin , 18 anos;

, 18 anos; Um adolescente cuja identidade não foi divulgada.

A Justiça expediu mandados de prisão preventiva contra os envolvidos. No sábado (28), a polícia tentou cumprir a ordem judicial, mas não localizou os suspeitos. João Gabriel e Matteus se entregaram na terça-feira (3), enquanto Bruno e Vitor se apresentaram à DP na quarta-feira (4).

A vítima, o adolescente envolvido e Vitor Hugo Oliveira Simonin são estudantes do Colégio Pedro II. Em nota, a instituição de ensino informou que abriu processo administrativo para expulsar os alunos indiciados e acolheu a jovem e sua família.