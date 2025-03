Jovem de 17 anos teve os cabelos raspados e foi torturada antes de ser assassinada em Cajamar

Segundo a GCM, Vitória Regina de Sousa tinha ferimentos profundos na garganta, seu corpo estava nu e parcialmente esquartejado, o que indica sinais de crueldade; ex-namorado se apresentou hoje à polícia

Montagem/Reprodução Imagens de câmeras obtidas pela polícia mostram quando Vitória sai do shopping de Cajamar e caminha em direção a um ponto de ônibus



O corpo da jovem Vitória Regina de Sousa, de 17 anos, foi encontrado nesta quarta-feira (5) na zona rural de Cajamar por uma equipe da Guarda Municipal. Antes de ser morta, ela teve os cabelos raspados e foi torturada. Segundo a GCM, a adolescente tinha ferimentos profundos na garganta, seu corpo estava nu e parcialmente esquartejado, o que indica sinais de crueldade. Os braços estavam amarrados com uma fita plástica. Vitória havia desaparecido no dia 26 após descer de um ônibus na volta do trabalho.

Antes de sumir, Vitória havia expressado preocupação a uma amiga, mencionando por mensagens de WhatsApp que sentia que estava sendo seguida por dois homens. Câmeras de segurança registraram a jovem deixando um shopping e indo em direção ao ponto de ônibus, onde um dos suspeitos também foi visto embarcando no transporte público. Relatos de testemunhas indicam que um veículo com quatro homens a acompanhava.

As autoridades iniciaram uma investigação para apurar as circunstâncias que cercam a morte da jovem. Exames periciais também foram solicitados para ajudar a esclarecer os detalhes do crime, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), que garante que as investigações continuam. Foram colhidos depoimentos de 14 pessoas, entre elas do ex-namorado da vítima, Gustavo Henrique Lira, um dos principais suspeitos. Ele se apresentou espontaneamente à polícia nesta quinta-feira (6) na delegacia de Cajamar para prestar um novo depoimento.

O delegado Aldo Galiano Junior disse que ele é investigado por dar declarações inconsistentes. “Temos prova contundente de que ele estava perto do cenário do crime. E ele entrou em contradição em relação a isso.” Mais cedo, a SSP chegou a informar que o ex-namorado da vítima teve o pedido de prisão temporária decretado pela Justiça. Depois, à tarde, o delegado seccional de Franco da Rocha, Aldo Galiano Junior, corrigiu a informação em entrevista coletiva.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Carol Santos