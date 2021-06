Lázaro está cercado por policiais em uma área de 10 a 15 km², diz secretário de Segurança Pública de Goiás

Cerca de 300 agentes atuam para capturar o ‘serial killer’ do Distrito Federal nesta quinta-feira, 17; confira imagens das buscas

Imagem: ESTADÃO CONTEÚDO/GABRIELA BILÓ Policiais contam com três helicópteros, cães farejadores, drones e ferramentas de visão noturna e térmica



Durante o nono dia de buscas pelo suspeito Lázaro Barbosa, nesta quinta-feira, 17, os agentes das forças de segurança contam com a ajuda da Força Nacional. Até então, mais de 200 policiais atuavam para capturar o “serial killer”. O reforço, oferecido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, mobilizou mais 20 homens para a ação na região de Goiás e do Distrito Federal (DF). Com isso, a força-tarefa montada em Cocalzinho reúne equipes da Polícia Militar (PMDF), da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da Polícia Federal (PF), da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) e da cavalaria. Eles estão equipados com três helicópteros, cães farejadores, drones e ferramentas de visão noturna e térmica – todos os apartados são usados com o direcionamento de profissionais da inteligência.

As autoridades acreditam que estão próximas de encontrar o acusado do assassinato de uma família inteira no DF, que ocorreu na última semana. Com informações de moradores da região, policiais estabeleceram um perímetro para efetuar as buscas em Cocalzinho de Goiás. As últimas atualizações indicam que Lázaro teria sido visto por locais recentemente. “Recebemos duas informações, que estão sendo checadas, e estamos delimitando a área. Vamos ver se dessa vez a gente tem sucesso em encontrar esse sujeito e tirá-lo daqui. Duas pessoas o avistaram. Já estivemos no local, as informações são muito boas e a nossa inteligência está fazendo filtros para ver se realmente conferem, mas independente disso nosso time de operações está todo na rua, literalmente caçando esse sujeito”, disse o secretário de Segurança Pública do Estado de Goiás, Rodney Miranda, em coletiva de imprensa.

De acordo com Rodney Miranda, Lázaro está cercado pelos agentes em uma área de aproximadamente 10 a 15 km². “Estamos apertando cada vez mais o perímetro. Não deixaremos a ansiedade tomar conta. Temos um roteiro a seguir e objetivos claros, entre eles não deixar o sujeito fazer mais vítimas. Conteremos o suspeito no perímetro, vamos apertar o cerco e proteger os policiais”, completou. As autoridades enfrentam dificuldades para encontrar o “serial killer” porque ele passa seus dias de fuga pelo mato e conhece há tempos a região.

