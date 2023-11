Lula posta vídeo de fisioterapia e internautas apontam indireta para Neymar: ‘Ataque do Al-Hilal’

Publicações nas redes sociais brincaram com o fato de que ambos passam por cirurgias, mas presidente ficou afastado três semanas enquanto o jogador deve ficar fora dos campos por pelo menos seis meses

Ricardo Stuckert / PR Presidente passou por cirurgia de restauração do lado direito do quadril



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou nesta sexta-feira, 3, um vídeo se exercitando como parte da fisioterapia recomendada após a cirurgia de restauração do lado direito do quadril. O procedimento foi realizado no final de setembro e fez com que Lula se afastasse temporariamente dos compromissos oficiais. “Em breve de volta aos campos e chutando com as duas pernas. Bom dia. 💪🏼 #Fitness”, escreveu o presidente. Nas redes sociais, internautas brincaram e fizeram comparações com o jogador de futebol Neymar, que passou nesta quinta-feira, 2, por uma cirurgia após sofrer uma ruptura no ligamento cruzado e do menisco do joelho esquerdo. Por causa da contusão, o atacante de 31 anos deverá voltar aos gramados apenas no final do primeiro semestre de 2024. Enquanto isso, o presidente do Brasil voltou ao trabalho em três semanas. Entre as brincadeiras, internautas sugeriram que Lula assumisse o ataque do Al-Hilal, time para o qual Neymar joga. Veja abaixo a repercussão nas redes sociais:

Ouvi seu nome sendo ventilado pro ataque do AL-HILAL, Presidente! — Omar (@Omardeideais) November 3, 2023

gente? a provocação ao neymar

luly tenha piedade — Bora Conversar Política (@bcppolitica) November 3, 2023

O Presidente está muito melhor que o Neymar. — Papai Bozo (@PapaiBozo1) November 3, 2023

vai ficar bem assim pae pic.twitter.com/TrjE4dxzww — SCVRᶜᵉᶜ (@dystowpia) November 3, 2023

O craque continua firme — Romulo Dias 🇧🇷 (@RomuloBDias) November 3, 2023