Mulher é agredida por morador de rua em Copacabana e tem nariz fraturado

Uma mulher de 47 anos, chamada Fernanda Bastos, foi vítima de agressão por um morador de rua em Copacabana, no Rio de Janeiro. Ela sofreu fraturas no nariz e está internada no Hospital Copa D’Or, onde aguarda a realização de uma cirurgia. O agressor foi detido em flagrante após ser contido por pessoas que estavam nas proximidades. Fernanda é mãe de três filhos, entre eles um menino de 12 anos que é autista. O marido dela, Mauro Horta, manifestou a preocupação da família em relação ao ocorrido, destacando o impacto emocional que a situação trouxe e a necessidade de reestruturar a rotina familiar após o ataque. O episódio levantou questões sobre a segurança pública na região.

A Secretaria Municipal de Assistência Social revelou que, no mês de maio, foram realizados 899 atendimentos a pessoas em situação de rua em Copacabana. Desses, 26 atendimentos ocorreram na Rua Bolívar, local onde a agressão contra Fernanda aconteceu. A situação tem gerado um debate sobre a segurança nas ruas da cidade e a assistência a essa população vulnerável. O incidente não apenas afetou a vida de Fernanda e sua família, mas também trouxe à tona a discussão sobre a convivência entre moradores e pessoas em situação de rua.

